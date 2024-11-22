打炒房效應發酵 5大銀行10月新增房貸大減234億元

根據中央銀行最新統計，台銀等5大銀行10月新增房貸876.23億元，為今年3月以來新低，單月大減234.23億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據中央銀行最新統計，台銀等5大銀行10月新增房貸876.23億元，為今年3月以來新低，單月大減234.23億元，顯示政府全力打炒房效應已開始發酵。央行官員表示，從近期量、價表現來看，房市有降溫跡象，惟是否形成趨勢，還需累積更多資料。

5大銀行是指台銀、合庫銀、一銀、華銀及彰銀，央行每個月公布5大銀行新增房貸與利率向來被視為房市風向球。

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根據央行統計，10月5大銀行新增房貸金額驟減234.23億元至876.23億元，其中，新青安房貸佔比在6月以40.92%創新高後，到10月已降至32.64%，為去年新青安上路以來新低。

央行官員表示，新增房貸金額下滑這與六都買賣移轉棟數月減13.91%趨勢吻合，而六都買賣移轉棟數月增率已經連續3個月下滑。且信義房屋公布的大台北地區中古屋的房價指數月增率也於10月由正轉負。

官員說，大台北地區房價雖無法代表全國，但房市交易量下滑、價格漲幅縮小，顯示政府打炒房措施包括行政院健全房地產市場方案與央行對國銀道德勸說、第七波信用房市管制的效應已開始發酵，另外銀行本身也面臨銀行法第72-2不動產放款限制。

官員表示，房市政策需要時間發酵，目前只有幾個月的資料，可以說有降溫跡象，但還需更多資料才能判斷房市趨勢是否已經扭轉。

另外，銀行在房貸滿額下，陸續調高利率「以價制量」。根據央行資料，10月5大銀行新增房貸利率也登上2.201%，創下2009年1月以來新高，月增0.011個百分點。

官員表示，銀行陸續調升非首購利率外，對於信用條件不好的客戶也基於風險管控調升利率，使加權後利率呈現上揚情況。

合庫銀21日法人說明會上表示反應資金成本，已調高房貸利率，且央行第七波信用管制措施上路後，買方因貸款受限而且期待價格修正的心態不變，無論成屋或預售屋市場交易觀望氣氛轉濃，保守看待未來6個月房市。

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