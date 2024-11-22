張善政：推大矽谷計畫 桃園面臨產業用地不夠問題

桃園市長張善政直言，在面對桃竹苗大矽谷計畫，桃園市直接面臨的就是產業用地不夠的問題，而這又跟國土計畫法綁在一起。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕桃園市長張善政今天下午到新竹縣出席首次的「桃竹苗大矽谷推動方案研商會議」時受訪直言，桃園現在面臨的最大問題就是產業用地需求非常龐大、無法滿足產業的實際需求，所以他們現在還在盤點當中，而產業用地的擴張會另涉及國土計畫，他之前就曾在行政院院會呼籲要跨部會討論，但很遺憾迄今國土計畫法仍只有內政部獨挑大樑。

張善政今天下午在新竹縣，被問到作為桃竹苗大矽谷計畫腹地、4縣市中唯一的6都，桃園市可能有哪些經驗是可以提攜、引領另外3縣市？他直言，這要等會議談完了才會知道，但至少桃園現在面臨的最大問題就是產業用地需求非常龐大，儘管目前有龍潭科和新屋2塊科學園區用地，但仍不夠，他們現在還在盤點中，但因產業用地的擴展會另涉及國土計畫

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他話鋒一轉說，前述正是桃園目前直接面臨到的問題，所以當內政部說桃園市到現在都還沒有交國土計畫法，原因正是市府還在盤點現有的產業用地，到底還有多少才會夠的問題。

張善政說，他曾就桃園前述困境在行政院院會中表達：國土計畫法不是內政部單獨的事情，而是牽涉整個農業、產業的發展，所以經濟部、國發會、農業部都必須要進來一起看這個國土計畫法，而不是只有一個內政部，但迄今仍只是內政部獨自在推。

張善政說，他希望將來產業需求的聲音、農業需求的聲音，也都有機會被內政部一起來衡量，這樣整個國家的發展會比較均衡。

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