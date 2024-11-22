桃竹苗大矽谷推動方案研商會議 今天下午在竹縣登場

桃竹苗大矽谷推動方案研商會議今天下午登場，桃園市長張善政（中）、新竹縣長楊文科（右2）、新竹市代理市長邱臣遠（右1）、苗栗縣長鍾東錦（左2）、竹科管理局副局長胡世明（左1），共同出席主持。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕由桃園市主辦的首次「桃竹苗大矽谷推動方案研商會議」，今天（22日）下午4點半在新竹縣政府登場。新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鐘東錦、新竹市代理市長邱臣遠、以及科管局副局長胡世民，都各自率領所屬到場。會中共推張善政作為4個縣市和竹科的「共主」，以善用桃園市出席行政院院會的機會，代表大矽谷4縣市跟中央溝通和爭取資源。

桃園市長張善政受訪說，桃竹苗大矽谷計畫的行政範圍就是4個縣市，過去幾個月4個縣市政府都如火如荼地準備要推動，大家今天首次正式開會，用意在先了解一下彼此有哪些面向的工作正在推動，面臨到哪些共同的問題，盤點統整以後，過一陣子跟國發會碰面時，就可以有整體性的溝通。

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他說，今天下午的閉門會議其實就是提供4個縣市和竹科管理局大家先互通有無，知道彼此在做哪些事情，再各自檢視自己工作中有哪些盲點、互相學習，再來就是溝通彼此共通性的問題。

面對追問「會不會希望國土計畫法等一下大矽谷」，張善政說，現在不敢講。楊文科則以「我們時間到了（要開會了）」，婉拒外界的關切。

針對桃竹苗4縣市和竹科這場決定未來將要分進合擊，推動桃竹苗大矽谷計畫的峰會，大家共推桃園市長張善政為「共主」。會前新竹縣長楊文科受訪直言，除了桃園市是6都之1，張善政本身曾經擔任過閣揆，最了解行政院的運作和相關資源。

張善政則謙稱，自己是因為桃園市會出席行政院院會，可以在院會中有發表意見的機會所致，大家才會認為由桃園市當作跟中央溝通的窗口較為適合，還是要等開會結果，尊重一下大家的意見。新竹縣長楊文科聞言，當場說：「我們都同意了」，隨即立刻引來現場一片笑聲，苗栗縣長鍾東錦也附和說，「已經同意一次了、要再同意一次也沒有關係」；新竹市代理市長邱臣遠則僅微笑以對。

楊文科說，針對大矽谷計畫，新竹縣的相關產業用地已經準備好了，交通問題還持續在努力，所以想先凝聚4縣市和竹科的共識，爭取桃園機場捷運延線經竹北、竹科、竹市後，轉入竹南科等，以此暢通北台灣整體的運輸動脈，當場獲得鍾東錦「可以考慮」的回應。

至於苗栗縣長鍾東錦考慮4個縣市城鄉落差很大，未來在大矽谷計畫中要做到4個縣市完全同進退，還待審慎評估，況且中央政府迄今也沒有說清楚這個大矽谷計畫的整個預算有多少？編列在哪裡？現階段他個人希望竹科先到苗栗設置實驗高中，讓苗栗子弟有優質的高中能就近入學。

竹市代理市長邱臣遠説，因應桃竹苗大矽谷計畫，市府亦積極推動「竹科X計畫第2期」，將重新檢討「新竹市國土計畫」所指認的371公頃頭前溪沿岸用地，並爭取行政院把「竹科X計畫第2期」核定為國家重大建設計畫。至於大新竹輕軌也已納入「桃竹苗大矽谷計畫」中，現在正整合新竹縣市紅、藍線輕軌可行性研究報告，期望未來能解決園區交通壅塞問題。

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