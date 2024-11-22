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中國重啟日本國民免簽入境 月底上路

2024/11/22 18:04

中國將恢復對日本國民的免簽入境，便利商業交流和旅遊。（彭博）中國將恢復對日本國民的免簽入境，便利商業交流和旅遊。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國將恢復對日本國民的免簽入境，便利商業交流和旅遊，並響應東京長期以來的要求，兩國都將尋求加強關係。

據中國外交部聲明，該政策將於11月30日生效，涵蓋保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞和拉脫維亞。北京也表示，將把所有享有15天免簽計畫的國家的停留期限延長至30天。

北京的最新舉動可能表明，在美國新當選總統川普重返白宮之前，中國正試圖改善與日本等鄰國的關係。日本是美國的安全盟友，但與中國有著密切的經濟關係，既是外國投資者，也是重要的貿易夥伴。

免簽放寬政策之際，北京宣布支持外貿的措施，包括擴大免簽證政策以便利入境商務旅行。對於日本來說，這將恢復2020年因新冠疫情而暫停的免簽證安排。

自疫情結束後重新開放邊境以來，中國取消對數十個國家的簽證要求，以重振在近3年關閉期間遭受重創的旅遊業，並改善其形象。

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