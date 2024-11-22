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十銓預估明年第1季DRAM需求仍較弱 價格緩跌

2024/11/22 17:50

十銓預估明年第1季DRAM需求仍較弱。（業者提供）十銓預估明年第1季DRAM需求仍較弱。（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓 （4967）今召開線上法說會，公司受到終端需求疲軟影響，預估明年第1季DRAM 需求仍較弱，現貨價將緩跌，第2季進入換機的備貨期，可望回溫，明年上半年儲存型（NAND）快閃記憶體也偏弱，預計下半年記憶體將比上半年好。

十銓總經理陳慶文表示，目前AI相關高階DRAM包括高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，供給大需求，預期走勢將持續到2025年，三大廠也會往高毛利的AI相關產品去增產，減產或調產DDR4。

十銓目前DRAM庫存量約3-4個月，儲存型快閃記憶體約2個月，陳慶文指出，將會調降DRAM庫存量至1-2季，等明年第2季、第3季市況回溫再多備庫存。DDR5佔十銓的出貨比重已達7成以上，就應用上，遊戲產品佔營收比約15-20%。

十銓今年前3季營收為166.71億元，年成長53%，稅後淨利5.6億元，每股稅後盈餘7.51元，為歷年同期新高。其中，第3季每股稅後盈餘為1.73元，為近4季新低，季減6.49%、年增220.37%。

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