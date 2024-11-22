高雄港攜手風電國產化業者 打造洲際一期風電產業基地

高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區規劃模擬圖。（圖由臺灣港務公司提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臺灣港務公司為積極配合政府推動能源轉型政策，歷經多年整合規劃洲際一期貨櫃中心A6場域逾30公頃用地，由倉儲物流用地轉型作為離岸風電相關產業發展基地，以公開招商甄選出華新麗華公司及洲鉅風電能源公司，分別為A6-A及A6-B基地最優投資業者。

高雄港務分公司為產業所需原物料、構件及產製風場成品船運需求，配合規劃推動辦理高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，包括斥資20億元興建2座荷重30噸重件碼頭，2024年完工後將形成南部離岸風電產業核心基地。

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高雄港務分公司指出，過去臺北港及臺中港與民間企業的合作，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區，已呈現顯著成果，而高雄港洲際一期A6區擁有優越的地理位置，毗鄰洲際一期第六貨櫃中心與洲際二期第七貨櫃中心，便捷的海、陸、空交通網絡，為離岸風電產業提供優質的投資環境。

高雄港務分公司2022年引進華新麗華公司及洲鉅風電公司進駐投資，今年接續分別與該兩公司簽訂兩座碼頭租賃經營契約，打造離岸風電海底電纜及水下基礎建構完整的生產、組裝、運輸及安裝供應鏈。

華新麗華公司所承租洲際一期用地含碼頭面積達22.3公頃，將與世界前三大的丹麥NKT集團合作，打造首座海底電纜工廠，總投資經費超過百億元，創造500個以上就業機會；預計完成國際認證程序後，於2027年第1季正式啟用投產。

洲鉅風電公司所承租土地暨碼頭則有19.3公頃，以進行離岸風電水下基礎組裝及未來浮式風機基礎生產，並導入最新型1500噸軌道式龍門吊車，總投資金額達50億元及創造150個以上就業機會；洲鉅風電公司規劃明年第3季正式啟用營運，以提供離岸風電水下基礎的組裝與運輸的關鍵基地。

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