中國鼓勵大學畢業生「當清潔工」 網諷:搶大媽市場

中國鼓勵高校畢業生進入家政行業，凸顯青年就業困難。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，青年失業率處於高點，北京竟要求各省增設家政專科，鼓勵高校畢業生從事家政、清潔工作，引發中國網友狂酸「文憑貶值」、「青年竟要搶大姨大媽的家政市場」，還嘲諷「清潔阿姨辛辛苦苦把女兒培養到大學畢業，和女兒成了同事」，觀察人士認為，這凸顯中國青年就業困難。

中國國家發改委等多部門上週聯合發文，要求各省增設家政專科，並「積極吸納高校畢業生進入家政行業」。此舉引發中國網友廣泛熱議，不少人感嘆「文憑快速貶值」。雖然說職業不分貴賤，且家政業也漸趨專業化，但職場新鮮人和觀察人士告訴美國之音，2000後出生的本科生投入清潔工等相關工作，凸顯中國青年就業難、職場競爭嚴重和教育資源錯置等多重問題。

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一名上海的抖音部落客發布短片，他嘲諷：「笑死我了，明年有1222萬大學畢業生搶進入家政產業」、「念了19年的書，累積知識和中英文能力後，現在當局竟要他們投入家政行業，搶大姨大媽的家政市場」，此短片獲得極高迴響，逾1.7萬人按讚、3700多則留言，多數都不認同當局的新政策。

根據中國國發委員會發布的《意見》，當局要求每省建設至少1個職業教育高水平現代家政類專業群，全國建設2個以上國家級職業教育高水平現代家政類專業群。而且還立下目標，每年培訓家政從業人員30萬人，家政培訓師資3萬人，家政職業經理人1萬人。

對此，25歲職場新鮮人表示，疫情後的中國職場，的確工作機會大減，但除非家境困難，否則大學畢業生投入家政、尤其是清潔業，意願可能很低。

非政府組織「中國勞工觀察」執行長李強認為，中國經濟下行，中產階級工作壓力漸增，消費降級，未來家政市場恐逃萎縮、需求走跌的前景。他質疑，中國當局此時推出吸引大學生投入家政市場的舉措，旨在將逾17%的高失業率甩鍋給大學生。

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