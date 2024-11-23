晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國鼓勵大學畢業生「當清潔工」 網諷:搶大媽市場

2024/11/23 08:16

中國鼓勵高校畢業生進入家政行業，凸顯青年就業困難。（示意圖，法新社）中國鼓勵高校畢業生進入家政行業，凸顯青年就業困難。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，青年失業率處於高點，北京竟要求各省增設家政專科，鼓勵高校畢業生從事家政、清潔工作，引發中國網友狂酸「文憑貶值」、「青年竟要搶大姨大媽的家政市場」，還嘲諷「清潔阿姨辛辛苦苦把女兒培養到大學畢業，和女兒成了同事」，觀察人士認為，這凸顯中國青年就業困難。

中國國家發改委等多部門上週聯合發文，要求各省增設家政專科，並「積極吸納高校畢業生進入家政行業」。此舉引發中國網友廣泛熱議，不少人感嘆「文憑快速貶值」。雖然說職業不分貴賤，且家政業也漸趨專業化，但職場新鮮人和觀察人士告訴美國之音，2000後出生的本科生投入清潔工等相關工作，凸顯中國青年就業難、職場競爭嚴重和教育資源錯置等多重問題。

一名上海的抖音部落客發布短片，他嘲諷：「笑死我了，明年有1222萬大學畢業生搶進入家政產業」、「念了19年的書，累積知識和中英文能力後，現在當局竟要他們投入家政行業，搶大姨大媽的家政市場」，此短片獲得極高迴響，逾1.7萬人按讚、3700多則留言，多數都不認同當局的新政策。

根據中國國發委員會發布的《意見》，當局要求每省建設至少1個職業教育高水平現代家政類專業群，全國建設2個以上國家級職業教育高水平現代家政類專業群。而且還立下目標，每年培訓家政從業人員30萬人，家政培訓師資3萬人，家政職業經理人1萬人。

對此，25歲職場新鮮人表示，疫情後的中國職場，的確工作機會大減，但除非家境困難，否則大學畢業生投入家政、尤其是清潔業，意願可能很低。

非政府組織「中國勞工觀察」執行長李強認為，中國經濟下行，中產階級工作壓力漸增，消費降級，未來家政市場恐逃萎縮、需求走跌的前景。他質疑，中國當局此時推出吸引大學生投入家政市場的舉措，旨在將逾17%的高失業率甩鍋給大學生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財