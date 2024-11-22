研發技術閃耀國際！工研院奪全球百大科技研發獎8項大獎

工研院勇奪全球百大科技研發獎8項大獎。

（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕被譽為研發界奧斯卡獎的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards，於美西時間21日晚間舉行2024年頒獎典禮暨晚宴，工研院今年獲得8項大獎，獲獎數名列全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）並列，超越國際知名企業陶氏化學（Dow）與杜邦公司（DuPont），研發技術閃耀國際。

工研院表示，在經濟部產業技術司和能源署的補助下，工研院今年獲獎表現傑出，為加深、加廣與業界交流，特別在美國舉辦ITRI Tech Day，與矽谷創投、廠商第一線接觸，希望能在AI人工智慧與淨零技術上，爭取更多國際合作的機會。

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工研院院長劉文雄表示，非常開心今年工研院獲得8個獎項，不過得獎只是一個開始，期許能將技術打入市場。過去17年，工研院已拿過66個R&D 100的獎項，這些獲獎技術，已經有90%以上技轉或新創走入市場，相信是對臺灣產業的一大貢獻。

另外，他說，工研院從去年開始，在美國頒獎典禮後，也會在當地舉辦ITRI Tech Day，讓同仁能與國際的創投公司進行面對面的接觸，期望能以最新的科技研發帶動產業發展。

R&D World副總暨總編保羅希尼（Paul Heney）表示，工研院與臺灣其他機構自2010年以來，在R&D 100表現令人驚豔，今年有許多和AI人工智慧應用相關的創新，符合全球趨勢。很高興透過R&D 100 Awards表揚團隊，也向臺灣的研究人員、工程師、科學家致敬，感謝他們產出精彩研究成果，讓世界變得更美好！

工研院今年獲得8個獎項，包含通訊、半導體、醫療、綠色永續與製程優化等五大領域，並結合AI相關技術，發展最新科技。獲獎技術之一在半導體領域，「MOSAIC 3D AI晶片」是首款將邏輯運算與記憶體整合的3D堆疊AI晶片，可滿足各類型的AI產品應用需求。

在醫療領域，獲獎技術之二是「觸覺感知導航內視鏡機器人」則是利用AI內視鏡在人體自然腔道導航，精準抵達病灶位置；在淨零永續領域，獲獎技術之三是「AI低碳無機聚合混凝土技術」利用AI技術控制低碳混凝土的生產過程，幫助相關產業取得低成本、低碳足跡且品質可靠之建築材料。

獲獎技術之四是「敏捷部署之需量反應能源管理系統」運用AIoT技術將店內耗能設備導入智慧能源管理系統，安裝工期僅需3天，且無須更換昂貴價格設備，創造綠色商機，目前已導入超過3,200家零售店。

另外，在通訊及半導體領域，獲獎技術之五是「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」，提供基於軟體的無線接取解決方案，可快速滿足行動服務營運佈建需要；獲獎技術之六是「線上X光關鍵尺寸量測系統」是以全球速度最快的反射式X光量測機台，精準監控半導體關鍵尺寸並提升製程良率。

研發技術閃耀國際！工研院勇奪全球百大科技研發獎8項大獎。（記者洪友芳攝）

在綠色永續及製程優化領域，獲獎技術之七是「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」利用二氧化碳為原料製造聚碳酸酯，相對於傳統製程法更為環境友善；獲獎技術之八是「轉爐出鋼製程數位雙生系統」運用數位化技術優化煉鋼轉爐製程，不僅降低成本與環境風險，還能兼顧技術傳承。

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