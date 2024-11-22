迎健康趨勢 台灣第1款減鈉泡麵曝光

迎健康趨勢，統一企業以「滿漢大餐」打頭陣，推出第1款減鈉泡麵—「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵，搶攻台灣泡麵市場一年約140億元商機。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎健康趨勢，統一（1216）企業以「滿漢大餐」打頭陣，推出第1款減鈉泡麵—「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵，搶攻台灣泡麵市場一年約140億元商機。

根據「世界方便麵協會」統計，2023年全球泡麵消費量達1202億包，銷售量創下歷年來的新高，泡麵現已成為僅次於農產與巧克力，全球最暢銷的民生食品之一。

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台灣在2023年泡麵銷售達9億多包，較2022年增加了2000萬袋，其中統一企業去年泡麵年產量達3萬3516公噸，年增2.58%；年產值達62.31億元，年增4.83%，在台灣1年賣出逾3億包泡麵，市占率逾4成。

根據日商環球訊息公司（GLL）發佈的國際市場調查報告指出，在預測期內（2022-2029年），全球低鹽食品市場預計將以5.98% 的複合年增長率增長，亞太地區更將在預測期內佔據主導地位。

由於統一「滿漢大餐」在家樂福蟬聯料理包類泡麵與牛肉麵口味熱銷第1名，統一也以「滿漢大餐」最熱銷的品項蔥燒牛肉麵帶頭，推出台灣泡麵市場首款減鈉達25%的泡麵，期能帶動台灣減鈉新風潮。

「滿漢大餐」第1款減鈉的蔥燒牛肉麵由家樂福搶先開賣，原價每碗59元，11月30日前優惠價50元，並享紅利20倍。

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