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日本米價飆漲58％創最大漲幅 餐飲業跟漲

2024/11/22 19:17

由於米短缺，東京一名超市員工張貼牌子，告知購買米的顧客每人只能購買一袋。（資料照，法新社）由於米短缺，東京一名超市員工張貼牌子，告知購買米的顧客每人只能購買一袋。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本爆發30年來最嚴重的「令和米荒」，米價居高不下，根據消費者物價指數，米類價格較去年同期上漲58.9%，由於米成本變高，因此日本多家餐飲相繼宣布調漲價格。

根據《共同網》報導，日本總務省22日公佈的10月全國消費者物價指數中，米類價格較上年同期上漲58.9%，創下1971年以來的最大漲幅。除了2023年產的大米流通量減少外，2024年產新米的生產成本和運輸費上漲部分也被轉嫁至價格。

另外，電費和城市燃氣費分別上升4.0%和1.8%。巧克力則因原材料大幅漲價上升19.3%。果汁上漲29.8%，橘子因美國、巴西等原產國欠收而需求上升。

而日前《NHK》報導，日本最大牛丼連鎖店SUKIYA的營運公司善商控股宣布，因應米價上漲，從11月22日起，日本全國店鋪的牛丼價格，將依分量大小調漲10至50日圓（約新台幣2到10元）不等。

報導指出，該公司主要採購「越光」和「一見鍾情」等日本國產米，但由於米價持續高漲，牛丼的「中碗」含稅價格將從430日圓上漲至450日圓，「大碗」從630日圓漲至650日圓，「特大碗」則從780日圓漲至830日圓。這是2024年第二次調高牛丼價格。

受此影響，外食大型企業Royal控股旗下的「天丼TENYA」，從11月起提高天丼和定食等的價格之外，日冷食品也將從2025年2月起，將炒飯等冷凍食品價格調漲，最高可達約30%，影響相當廣泛。

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