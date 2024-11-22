單押中國市場嚐苦果 奧迪淨利跌91％、BMW跌84％

奧迪今年第3季淨利慘跌91%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕德國汽車正飽嚐長期單押中國市場的苦果。中國澎湃新聞報導，德系3大豪車品牌賓士（Mercedes-Benz）、BMW與奧迪（Audi）近日公佈第3季財報，結果淨利潤均呈雪崩式暴跌，其中奧迪跌幅深達91%，令人震驚。

報導說，賓士第3季營收345.28億歐元，年減6.7%，淨利潤17.19億歐元，年減53.8%。BMW營收324.06億歐元，年減15.7%；淨利潤僅4.76億歐元，較去年同期慘跌83.8%。奧迪營收153.22億歐元，年減5.5%，營業利潤1.06億歐元，跌幅深達91%，令人咋舌。

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綜觀今年前3季，賓士營收1071.44億歐元，年減4.7%；淨利潤78.06億歐元，年跌31.4%。BMW營收為1059.64億歐元，年減5.8%；淨利潤年跌35.8%至61.32億歐元。而奧迪的營收從503.9億歐元降至462.62億歐元，年跌8.2%；營業利潤從45.95億歐元降至20.9億歐元，跌幅達54.57%。

報導指出，中國市場向來是這3大德國豪華車全球最大單一市場，但近年隨著中國高階電動車品牌蔚來、理想和問界迅速崛起，嚴重衝擊傳統豪車品牌，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會數據顯示，10月傳統號車品牌零售佔比僅9.2%，較去年同期流失4個百分點。

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