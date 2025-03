全金聯在國際工會UNI發聲 要求台灣政府開放公務員組工會

全國金融業工會聯合總會(全金聯)參與國際網絡工會(Union Network International , UNI)第6屆亞太區域大會,秘書長韓仕賢於會中向大會陳述台灣發生的勞動部員工霸凌輕生事件。(全金聯提供)

〔記者李靚慧/台北報導〕勞動部北分署霸凌案延燒至今,勞動部長已正式請辭並獲准,全國金融業工會聯合總會(全金聯)參與國際網絡工會(Union Network International , UNI)第6屆亞太區域大會,秘書長韓仕賢於會中,向大會陳述台灣發生的勞動部員工霸凌輕生事件,更發聲要求台灣政府開放公務員組工會、修正職安法、追查真相並重啟調查。

國際網絡工會第6屆亞太區域大會今年於泰國曼谷舉行,台灣的中華郵政工會、中華電信工會、全金聯、嘉基醫院工會、公共電視工會均為UNI會員,並推派代表出席該次大會。

出席此次會議的全金聯秘書長韓仕賢指出,大會第三天議程,正是關於「職場健康與安全:打造更安全、無暴力、無騷擾的職場」(Occupational Health and Safety: Towards Safer Workplace Free of Violence and Harassment)的討論議題,他上台發言說明,台灣勞動部本月發生公務員因長期遭受職場霸凌而輕生的憾事。

他指出,台灣的工會除了昨(21)日於台北舉行聯合記者會表達憤怒不滿,也提出「開放公務人員組織工會」等多項訴求,全金聯則代表參與連署的工會團體,請求UNI支持台灣工會這項抗議活動,持續監督台灣的職場霸凌問題能夠獲得制度上的改善。

韓仕賢指出,此次悲劇來自於公務員的職場缺乏工會組織介入的空間,全金聯嚴正要求台灣政府應儘速批准ILO公約第87號,並且遵守已經批准的第98號公約,讓公務人員組織工會,以保障其有進行團體協商,爭取基本權益的權利。此外,也嚴正要求台灣政府正視此次勞動部高階官員職場霸凌基層公務員的不幸事件,面對日益嚴重的職場霸凌問題,台灣政府應修正「職業安全衛生法」,讓公務員也適用此法,並遏止來自同事、長官、甚至客戶的不當行為,明定職場不法侵害內涵及雇主責任。

