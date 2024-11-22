「15檔00940棄嬰」首週換股最大輸家是它！暴砍逾20萬張

「15檔00940棄嬰」首週換股最大輸家是玉山金，暴砍逾20萬張，還有逾4000張等賣出（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940本週進入換股期，本次刪除15檔老將，而根據資料顯示，15檔棄嬰中，首週最大苦主是玉山金，遭暴砍逾20萬張，尚有逾4000張等著被出清。

根據00940持股資料，加上週五（22日）投信賣超榜來看，本週換股期中，15檔刪除股中，被賣最多是玉山金，短短5天賣出20萬2160張，雖然00940大殺出，不過，外資反手大買，因此，玉山金股價不跌反漲，週五收27.45元，漲0.37%，成交量4.53萬張。

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而第2大輸家則是大成鋼，本週賣超7萬4451張，還剩1227張等著賣出，同樣因外資力挺，股價不跌反漲，週五收34.25元，漲2.39%，成交量2.1萬張。

至於週五投信賣超前10大中，除了玉山金與大成鋼是00940刪除股外，可成、永豐金、長榮航、中信金、廣達、日月光等6檔則是減碼股。

而賣超前10大個股，依序為玉山金（2884）2萬8633張、大成鋼（2027）1萬40張、可成（2474）7562張、永豐金（2890）7094張、長榮航（2618）6597張、中信金（2891）6434張、國泰金（2882）5079張、仁寶（2324）4591張、廣達（2382）3868張、日月光投控（3711）3393張。

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