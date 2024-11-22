鳳凰旅遊攜手玉山銀行，打造員工持股信託平台。（鳳凰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰旅行社今日宣布，隨著疫後整體營運逐漸回歸正常軌道，恢復員工持股信託，目前員工持股信託不僅放寬加入門檻，更提高提存及獎勵金基準，由玉山銀行負責員工持股平台。

鳳凰自2002年起便執行員工持股信託制度，由公司提供獎勵金，直接增加薪資福利，希望有助促進員工向心力、降低人員流動率、落實員工即股東、保障員工退休生活；同時也可達到公司股權安定、健全企業經營、促進勞資和諧等效益，但受全球疫情影響，不得已暫時取消此措施。

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鳳凰董事會通過11月即恢復持股委員會運作，除放寬加入門檻、提高提存及獎勵金基準；依職級提供2000-6000元獎勵金等優化福利方案，更對恢復首次申請加入的同仁，提供3萬元加碼獎勵金。

鳳凰將攜手玉山銀行，共創鳳凰旅遊員工持股平台。玉山金控已連續10年入選「道瓊永續指數」，且玉山銀行於今年榮獲「信託業務創新獎」，在員工持股信託業務具豐富經驗，為信託顧客打造便利查詢平台，藉由玉山銀行專業團隊規劃，協助鳳凰旅遊共同邁向企業永續。

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