週五美國股市多收紅，道瓊工業指數上漲426點，漲幅0.97%，創下新高。（資料照）

1.經濟數據表明美國經濟活動強勁，投資人受到鼓舞，週五美國股市多收紅，道瓊工業指數上漲426點，漲幅0.97%，創下新高，也是連續第三個交易日上漲。標普500和那斯達克指數分別上漲0.35%、0.16%，費城半島體指數反跌0.15%，台積電ADR下跌0.61%，收在190.08美元。

2.台股週五（22日）加權指數開盤跳空漲243.87點，以2萬2799.53點開出，在台積電（2330）領軍AI股全面反攻，金融與傳產也加入上漲行列，指數開高走高，盤中漲逾400點，來到2萬3019點。不過，隨著金融股走跌，台積電漲勢收斂，指數終場漲348.66點，收2萬2904.32點。

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3.運價指數連2跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌91.82點至2160.08點，週跌幅4.07％，四大主要航線都下跌，其中遠東到美西線跌幅8.61％較大，遠東到美東跌破5000美元。

4.台積電未來幾年的計劃基本保持不變，該公司準備於2025年底開始採用N2（2奈米級）製造技術批量生產晶片，並於2026年底開始採用A16（1.6奈米級）製造製程批量生產晶片。

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