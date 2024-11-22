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日銀行員偷客戶保險箱4.2億元 監守自盜4年才被逮

2024/11/22 16:18

三菱日聯金融集團表示，公司已解僱一名涉嫌從約60名客戶的保險箱中盜竊20億日圓的員工。（彭博）三菱日聯金融集團表示，公司已解僱一名涉嫌從約60名客戶的保險箱中盜竊20億日圓的員工。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名銀行員工4年來涉嫌偷走客戶保險箱中約1300萬美元（台幣4.2億元），東窗事發後被銀行解僱。

三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）表示，公司已解僱一名涉嫌從約60名客戶的保險箱中盜竊20億日圓（1300萬美元）的員工。三菱日聯銀行主要銀行部門在周五的聲明中表示，這起竊案發生在東京的兩家分行，歷時4年半，於10月31日被發現。日本最大的銀行正在調查這起事件並與警方協商。

該銀行表示，第一線員工負責管理保管箱，並「利用職務便利」未經許可打開保管箱。損失的市價為10億日圓至20億日圓。該行員承認自己的不當行為，並已被解僱。

三菱日聯金融集團表示：「這一行為不僅損害了客戶對我們的信任和信心，也動搖我們業務的基礎」，並補充說，其他分支機構沒有發生類似事件。

銀行表示，正在考慮並將迅速實施適當的賠償，以彌補客戶遭受的損失，並採取措施防止類似情況再次發生。

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