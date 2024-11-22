「00940大換血」首週戰報出爐！前3強出列 它以近19萬張奪冠

00940首週換股買超前3強，依序為華航、遠東新與寶成（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940本週進入換股期，本次新增15檔新兵，而根據資料顯示，首週00940買超前3強，依序為華航、遠東新與寶成，其買超張數皆逾8.7萬張，成為本次換血大贏家，而華航以近19萬張奪冠。

根據00940持股資料統計，加上週五（22日）投信買超榜，00940首週換股來看，最大贏家是華航，00940共買敲進18萬9579張，在00940大買下，週五股價漲1.86%，收24.6元，成交量9.85萬張。

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其次是遠東新，買超9萬8018張，本週股價連5漲，週五收38.2元，漲1.06%，成交量2.5萬張，至於第3名則是寶成，買超8萬7755張，雖然00940大買，但是外資趁機吃豆腐，今股價小跌0.23%，收43.6元，成交量3.41萬張。

至於投信週五買超前10中，只有正新、上海商銀與第一金3檔不是00940的新兵。

前10大買超個股，依序為華航（2610）3萬5172張、寶成（9904）2萬2539張、遠東新（1402）1萬6793張、臺企銀（2834）1萬3626張、聯強（2347）8042張、潤泰全（2915）7572張、正新（2105）6825張、上海商銀（5876）6786張、第一金（2892）4836張、文曄（3036）4321張。

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