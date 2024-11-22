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美中貿易戰恐將升級 緯創董事長林憲銘說話了

2024/11/22 15:40

緯創董事長林憲銘今天在法說會表示，美中兩國之間的貿易衝突將有所延續，「如果要做任何的調整，我們的速度會很快」。（資料照）緯創董事長林憲銘今天在法說會表示，美中兩國之間的貿易衝突將有所延續，「如果要做任何的調整，我們的速度會很快」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國準總統川普上任後的新政策牽動全球電子產業佈局，緯創（3231）董事長林憲銘今天在線上法說會表示，美中兩國之間的貿易衝突將有所延續，「如果要做任何的調整，我們的速度會很快」，或許會改變一些在中國的佈局，但就從供應鏈、營運的方向來看的話，「我認為對我們的影響不會是很大的」。

林憲銘觀察，緯創集團現階段的產能佈局遍佈全球各主要區域，且包括美國在內，因此已經更加具備韌性，可以因應客戶不同的要求，或者是面對整體情勢的變化，川普上任之後的新政策並不會對緯創造程太大影響，以現況來看，緯創在中國的既有事業也沒有太大的改變。

不過，林憲銘說，「我們也意識到美國跟中國之間的這種貿易競爭，實際上講可能還會再繼續」，未來緯創在中國的營運情況或許會有一些改變，但不影響客戶與訂單，緯創已經做好「不錯的準備」，包括更長遠的計畫。

林憲銘說，「我們當然內部有很多新事業的發展，不管是EV（電動車）、不管是Drone（無人機）或是各方面」，相關產品都會是長期的佈局，短期不會看到有太多的獲利貢獻，「但是我們覺得，我們一向都希望能夠在穩定的時候看得更遠，做更遠的佈局」。

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