英特爾AI賽道輸太慘！1圖張曝輝達資料中心營收是英特爾的9倍

輝達已成為AI霸主，英特爾則錯失搭上AI浪潮的先機。輝達執行長黃仁勳（左），英特爾執行長季辛格（右）。（資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達及英特爾第三季財報均已出爐，科技公司執行長Subhash KM於22日在領英（LinkedIn）PO出一張輝達與英特爾近年來資料中心營收比較圖，隨著輝達業績大幅攀升，今年第三季輝達資料中心營收是英特爾的9倍以上，這表明英特爾在AI賽道落後的跡象。

根據WhiteNoise公司執行長Subhash KM在領英PO出的輝達與英特爾近幾年資料中心營收比較圖顯示，從2021年第一季至2022年第四季，英特爾資料中心的營收均領先輝達。

請繼續往下閱讀...

Subhash KM在領英（LinkedIn）PO出一張輝達與英特爾資料中心營收比較圖。（圖取自Subhash KM領英帳號）

轉捩點就是2023年第一季，這一年也是AI起飛的年代，當季英特爾資料中心營收被輝達超車。之後，英特爾一路落後，輝達則呈現爆炸式成長，在英特爾資料中心營收幾乎停滯不前的情況下，2家公司資料中心營收的差距不斷擴大。

直到今年第三季，英特爾資料中心營收為34億美元，輝達則來到308億美元，輝達是英特爾的9倍以上。

英特爾營運遭遇逆風，連道瓊工業指數成分股地位也拱手讓給輝達，輝達自11月8日起納入道瓊工業指數成分股，英特爾慘遭剔除。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法