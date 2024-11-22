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雄獅：國人瘋出國 出國最需要「AI即時翻譯」

2024/11/22 14:23

雄獅旅遊、欣傳媒XINMEDIA舉辦2024第二屆「風格旅遊節」。（雄獅提供）雄獅旅遊、欣傳媒XINMEDIA舉辦2024第二屆「風格旅遊節」。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣今年前8月的出境旅客達1138萬人次，已和疫情前2019年同期相比恢復逾97%。而AI崛起，根據調查，旅客出國最需要的AI功能是「AI即時翻譯」。

雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑指出，人工智慧AI快速崛起，為旅遊領域帶來新轉變，從雄獅旅遊的「2025年風格旅遊趨勢大調查-海陸空移動旅遊新風潮」調查顯示，旅客出國最需要的AI功能調查發現，出國最需要「AI即時翻譯」（32.11%），其次則為「AI旅遊規劃師」（27.41%）。

另外，單葑表示，根據此份調查，在國內外旅遊偏好方面，國內旅遊最熱門的城市為臺北市居冠；海外旅遊時，旅客最喜歡前往日本、其次為韓國、中港澳、泰國及越南等國家。而在近來航空公司陸續拓展新航點下，調查旅客，2025年最想去的新興航點城市，結果顯示40歲以下旅客最想前往米蘭，41到60歲最想造訪布拉格。

國際郵輪品牌偏好方面，單葑說，在以台灣為母港、旅客最想搭乘的郵輪當中，公主遊輪居冠（41%）、其次挪威郵輪奮進號（26%）、第三為歌詩達郵輪（21.8%）。另外，最想體驗的飛航郵輪（Fly Curise），第一名為迪士尼郵輪（27.3%），銀海郵輪（12.5%）和挪威郵輪（12%）各居第二、三名。

在最想體驗的觀光列車調查中，單葑指出，臺灣鐵道部分，有阿里山移動美術館美稱的福森號拿下第一（26.2%）、美學觀光列車鳴日號／鳴日廚房奪得第二（25%），環島之星夢想號則排名第三（17.9%）。國外鐵道中，瑞士冰河列車最受青睞（30.9%）拿下冠軍、第二名為最美阿爾卑斯景觀列車（20.7%）、第三名為日本頂級寢台列車四季島（12.5%）。

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