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IGNIS和貓貓蟲咖波聯名車款曝光 汰舊換新價59.9萬元起

2024/11/22 13:41

SUZUKI IGNIS迷你休旅車款今天與貓貓蟲咖波Bugcat Capoo合作推出IGNIS咖波聯名車款，喊出兼具可愛與個性化的特質，瞄準女性市場，汰舊換新價每輛59.9萬元起。（記者楊雅民攝）SUZUKI IGNIS迷你休旅車款今天與貓貓蟲咖波Bugcat Capoo合作推出IGNIS咖波聯名車款，喊出兼具可愛與個性化的特質，瞄準女性市場，汰舊換新價每輛59.9萬元起。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕金鈴汽車旗下SUZUKI IGNIS迷你休旅車款今天與貓貓蟲咖波Bugcat Capoo合作推出IGNIS咖波聯名車款，喊出兼具可愛與個性化的特質，瞄準女性市場，汰舊換新價每輛59.9萬元起。

金鈴汽車並同步推出都會探險特仕車，2款特仕車以標準款的IGNIS為基礎，導入多款選購配件，整套配件約7萬元，包括多項超萌貓貓蟲咖波 Bugcat Capoo 彩貼。

金鈴汽車表示，IGNIS堪稱都市迷你休旅車的代表，IGNIS機動性強的車身設計非常適合在市區行駛，加上省油且靈巧，自上市以來，蟬聯國內最暢銷的進口迷你車寶座。

這次IGNIS與貓貓蟲咖波Bugcat Capoo推出聯名車款，融入超萌的貓貓蟲咖波的可愛設計，為IGNIS注入了新的活力，還能感受生活風格與汽車品牌的融合，擁有特別吸引女性的魅力。

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