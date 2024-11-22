全球最重要企業！不能沒有台積電原因揭曉

Cabot Wealth Network表示，台積電可以說已經成為世界上最重要的公司。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges; WFE）統計，全球有超過5萬家上市公司，而投資諮詢公司在1篇文章中列出幾點說明，為何台積電脫穎而出，可以說已經成為世界上最重要企業。

Cabot Wealth Network表示，半導體對世界來說至關重要，也是最具戰略重要性的技術，晶片是從智慧型手機到先進衛星等一切產品的關鍵，因此也可以認為是所有先進技術的大腦。

請繼續往下閱讀...

根據半導體產業協會數據，去年全球銷售近1兆個晶片，相當於每人擁有100多個晶片，這是一筆大生意，銷售額約5270億美元（約新台幣17兆元）。

而在半導體領域中，有3種不同類型的公司。首先是晶片設計商，例如輝達（NVIDIA），第2種是製造先進晶片的設備公司，再來就是製造出晶片的公司，而這個代表就是台積電，一家主導了對先進技術至關重要的高性能晶片的生產商，佔據了全球60%以上的市佔。

根據文章指出，由於資本和人才極其密集的先進晶片製造業務經歷了快速整合，生產尖端高性能晶片的公司數量已從25家減少到目前3家。

但至於台積電為何如此重要？三星（Samsung）2021年宣布斥資170億美元（約新台幣5531億元），在美國德州泰勒市興建晶圓廠，鄰近三星的奧斯汀工廠，當時預計2024年下半投產，但後來傳出要延到2026年量產。但是9月又有業界消息指出，泰勒廠的先進製程恐無法按原定計畫於2026年量產。

再來是英特爾（Intel），今年面臨了56年來最大營運危機，也為此採取了許多措施試圖搶救公司，英特爾未來是否能夠實現扭虧為盈，仍有待觀察。

最後是來自中國的問題中國落後先進晶片製造商約2至5年，雖然決心要迎頭趕上，但中國現在仍正努力應對美國祭出的出口管制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法