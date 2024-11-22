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緯創、群聯與陽明交大攜手 23億打造AI半導體人才基地

2024/11/22 13:31

緯創樓、群聯樓動土之前，各界貴賓先上香祭拜，祈求工程順利。（記者吳俊鋒攝）緯創樓、群聯樓動土之前，各界貴賓先上香祭拜，祈求工程順利。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕陽明交通大學在緯創資通與群聯電子的捐助下，投入23億元於台南校區興建2棟新的教研大樓，打造AI半導體人才的培育基地，今天熱鬧動土，預計3年內完工。

即將興建的2棟科技研發基地，分別是緯創樓與群聯樓，落成後，希望帶動、強化台南的產學研究聚落效應，為沙崙智慧綠能科學城吸引更多人才、產業的進駐。

今天的動土典禮，陽明交大校長林奇宏、擔任致遠基金會董事長的宏碁創辦人施振榮專程到場，台南市黃偉哲與議員陳皇宇、郭鴻儀，以及歸仁地方各界等也出席，共同見證歷史性的一刻。

黃偉哲說，從2009年陽明交通大學的奇美樓完工後，地方就非常期待學術單位進駐，帶動產業引擎，讓整個區域發展更好，之後工研院與中研院的南部院區、國家實驗研究院陸續前來，AMD也將在此設立研發中心，願景可期。

黃偉哲提到，沙崙科學城從2016年到現在，已經是卓然有成，近期高科技廠商投資台南大爆發，除了AMD將設立研發中心之外，美光收購友達台南廠，投入前段晶圓測試，日本半導體大廠台灣荏原也投資進駐南科。

國內第1個人工智慧產業專區也將落腳沙崙，科學城已成為台灣發展綠能與AI的科技重鎮，他會接棒總統賴清德在市長任內的規劃，繼續推動當地建設，吸引更多高科技廠商加入這個產業聚落。

群聯樓是地上6層樓、地下2層樓的建物，以NAND控制晶片為設計靈感，象徵著持續偕同陽明交大在台南深耕AI儲存與運算技術，並將影響力擴展至全球。

緯創樓是地上5層樓、地下1層樓的建物，以「超越未來」與「躍動」為設計理念，採開放式中庭花園與階梯式廣場，讓產學隨時跨域交流，強化智慧製造、智慧綠能，共創研發、人才的培育。

2棟大樓將為台南校區提供更先進的教學實驗場域，建立雙向互惠產學合作平台，未來能讓科技專業人才與學校師生共同研究交流。

陽明交大與緯創資通今天也舉行「智慧與綠能產業創新聯合研發中心」的啟用儀式，包含「智慧 PCBA 生產區」、「工業物聯網實驗室」，以及「智慧自動化實驗室」。

聯合研發中心將成為智慧製造與智慧綠能研發的重要基地，除可做為學生實踐理論的學習實驗場域，也可對外提供對人機協作型手臂操作人才訓練及技能認證。

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