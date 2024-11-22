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焦點股》金寶：伺服器佈局有成 爆量攻漲停

2024/11/22 13:08

金寶（2312）近年伺服器佈局有成，受到市場青睞。（資料照）金寶（2312）近年伺服器佈局有成，受到市場青睞。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）近年伺服器佈局有成，除了傳出順利進入應用材料（Applied Materials）供應鏈，也持續爭取原廠委託設計製造（ODM）的市場定位，帶動金寶今日股價跟隨大盤回神上攻，盤中亮起紅燈，截至中午12時35分暫報漲停價32.2元，成交量逾15萬張，還有超過4.5萬張排隊等買。

金寶目前由泰國、墨西哥廠負責生產伺服器L2製程，未來美中貿易戰倘若持續擴大規模，有利於分散風險，雖然現階段的訂單貢獻比重不高，但管理層認為整體成長動能良好，市場因為看旺未來營運表現有機會持續增溫，在AI技術發展趨勢之下逐年挹注營收成長。

金寶董事長許勝雄本月指出，美中的貿易戰、科技戰，已經是世界強權之間的爭霸戰，美國準總統川普倘若祭出新的關稅政策，可能會促使供應量「再重組」，進而提高生產成本、推升物價，讓通膨問題轉趨嚴峻，企業仍須不斷增強營運體質，建立良好的供應體系，以應對後續挑戰。

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