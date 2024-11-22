蘋果奢望改變中國 暢銷書作者：庫克卻更遷就中共的要求

「技術誠信計畫」政策總監凱恩指出，多年來，蘋果執行長庫克堅稱，蘋果可以從內部改變中國，相反的卻是中國改變了蘋果。圖為庫克3月訪問中國的情景。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《國會山莊報》近日發表「技術誠信計畫」（Tech Integrity Project）政策總監、創銷書《終極警察國度：擺脫人臉辨識、DNA跟蹤、人工智慧揭開中國反烏托邦的駭人真相》一書作者凱恩（Geoffrey Cain）的文章指出，多年來，蘋果執行長庫克（Tim Cook）一直堅稱，蘋果可以從內部改變中國，相反的卻是中國改變了蘋果。

最新的證據是，蘋果斥資數十億美元與中國汽車製造商比亞迪（BYD）合作開發尖端電動車電池技術，結果卻眼睜睜地看著其創新成為比亞迪崛起為全球電動車主導地位的基石；蘋果一無所獲，中國帶走了一切。

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這不僅是另一個關於企業研發出錯的故事，而是個警示，說明即使是美國最有價值的公司也會陷入中國的技控制網絡，以及這個網絡如何進一步收緊。蘋果與比亞迪的電池夥伴關係揭示了一個熟悉的模式—美國的創新流入中國手中，加強了北京的技術野心，同時削弱了美國的競爭優勢。

但這篇文章真正要講的不是比亞迪，而是有關蘋果與中共戰略目標糾纏的有多深。蘋果曾經為了安撫北京，而將西藏精神領袖達賴喇嘛從廣告中刪除，現在在人工智慧（AI）上面臨更嚴重的考驗。

隨著蘋果在全球推廣「蘋果智慧」（Apple Intelligence）平台，該公司在中國面臨一個嚴峻的抉擇。中國嚴格的AI法規要求公司將其演算法移交給中國政府審查，並確保其AI系統「遵循正確的政治方向」。對蘋果而言，這意味著要麼離開其最大的海外市場，要麼創建一個單獨的、經過審查的AI助理版本，以推進中共的監控目標。

歷史經驗顯示，蘋果將選擇遷就（accommodation）。蘋果已將中國用戶的雲端服務iCloud資料儲存在中國政府擁有的伺服器上，並應中國政府的要求刪除應用程式，阻止可能幫助中國用戶逃避審查的虛擬私人網路（VPN）服務。當中國在2014年聲稱蘋果對國家安全構成威脅時，該公司並沒有反駁，而是交出了其加密鑰匙。

反抗中國的代價實在太高了。中國佔蘋果營收的五分之一，生產了95%的蘋果iPhone手機。當庫克去年11月花4萬美元（台幣130萬元）與習近平共進晚餐時，這不僅是獻殷勤，而是一種必要。蘋果對中國的依賴已變得如此之深，以至於該公司在​​最依賴中國的美國大公司中排名第3。

但這種遷就策略並未奏效。隨著消費者轉向華為等國產品牌，iPhone手機今年在中國的銷售量下降了19%。同時，中共的要求只會升高，蘋果做出的每一次讓步，都不會換來喘息的空間，只會增加北京提出更多要求的籌碼。

這種動態暴露了庫克為了在中國營運所提的知名辯護策略之根本缺陷—「你出現並參與……但什麼都沒有改變」。現實情況是，蘋果的參與並沒有改變中國的體制，而是中國體制改變了蘋果。

其影響遠遠超出蘋果的財務。隨著AI重塑技術格局，美國領先的科技公司在價值和利潤之間面臨抉擇。蘋果的發展軌道表明，許多公司會選擇利潤，這無意中加強了專制政權控制資訊、監控公民、推進其技術野心的能力。

文章總結說，解決之道並不容易，但首先要認識到，美國的經濟接觸策略並未讓中國變得更自由，反而讓美國公司變得更不自由。除非決策人士在技術轉移和數據共享方面採取更強有力的保護措施來解決這個現實，否則像蘋果這樣的公司將繼續夾在中國的要求和美國的利益之間，而且中國的要求將慢慢勝出。

根據官網（https://www.techintegrityproject.org）介紹，「技術誠信計畫」是去年8月成立的非營利組織，目標是阻止美國大型科技公司幫助美國的對手，特別是中國共產黨（CCP），以保護美國的國家安全和經濟競爭力。

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