郭智輝稱民調6、7成支持核電 環盟反駁：沒有縣市要核廢料

經濟部長郭智輝日前赴立法院，受訪表示有民調顯示支持核電已有6、7成，遭環團痛批，該民調有引導性，且台灣沒有縣市要設核電廠跟核廢料處置場，非核家園以寫入各部法條中，呼籲官員守法與面對地方現實。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球暖化導致減碳備受關注，核能議題也再度重燃，經濟部長郭智輝日前受訪吐露「核電民調支持已有6、7成」等，今（22日）被台灣環境保護聯盟痛斥，認為台灣地狹人稠、天災頻傳，質疑民調有引導，今年評量全台環保議題時也詢問核電，「沒有縣市政府支持設核電廠或核廢料處置場！」呼籲郭部長勿被民調欺騙，應瞭解現實。

環盟稱，郭智輝在20日赴立院報告，中場休息受訪時表示，他看相關核電民調支持已有6、7成，認為核能共識不難，核安在台灣也不難，只剩核廢料處理命題。環盟對此發言，難以苟同，並深感遺憾。

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環盟今聲明強調，環境基本法第23條規地，政府應制定計畫逐步達成非核家園目標，氣候變遷因應法也有相同規定，要郭智輝遵守國家法令和政策，公開稱核電民調支持者已6、7成，實為失職。

聲明更指出，相關民調推銷小型核電或核融合，稱為「新核能」，藉此誘導性讓民眾相信核電是解決台灣能源問題最佳途徑，故營造出全民挺核假象，籲郭智輝釐清問卷設計與問題公正等原則。

聲明也強調，環盟今年執行22縣市環保施政評量，特別針對核電議題詢問，從回覆結果得知，沒有縣市政府支持境內設置核電廠或核廢料處置場，也沒有縣市支持現有核電廠延役，或反對撤銷核四。要求郭智輝正視地方首長反對核電的事實，勿被民調欺騙，更應了解民眾雖支持核電，但不希望核電廠或核廢料場設置在居住縣市的現實。

環盟呼籲，支持核電的民眾請不要霸凌核電廠附近的居民！不能因居住縣市沒有核電廠，就支持核電，核一、核二、核三電廠用了40年，與之比鄰的居民好不容易等到除役拆廠與地方發展機會，如今卻可能又要被迫延役，及大量核廢料貯存、或原廠址新建核電機組等，真的情何以堪？

環盟表示，不應以減碳為由、破壞台灣非核共識，社會經過數十年論辯，逐步共識不再發展核電，才將非核家園寫入法律，全球減碳能源政策的共識，是加強節約能源和發展再生能源，不是核電，且歐盟核電成本高於光電或風電2倍以上，期待台灣官員落實非核家園決心，共同打造永續美麗國家。

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