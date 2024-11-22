下週國內汽油預估不調漲 柴油調漲0.1元

下週汽油估計不調漲、柴油漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價上漲，中油公司持續啟動雙平穩措施，下週國內油價預估不調漲，柴油調漲0.1元。

國際油價因挪威最大油田一度因停電暫停生產，以及俄烏局勢再趨緊張而上揚。中油累算至11月21日之7D3B週均價為72.85美元，較上週72.01上漲0.84美元。本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.498較上週32.428貶值0.07元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.0元，柴油調漲1.2元。

不過中油持續啟動雙平穩措施，預估下週國內油價不調漲，柴油調漲0.1元；若依照預估價格，下周國內參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。

實際調整金額請於週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法