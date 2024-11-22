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澳洲禁16歲以下使用社群媒體 馬斯克轟「走後門監控人民上網」

2024/11/22 13:37

美國億萬富豪馬斯克21日公開抨擊，澳洲政府正立法「走後門監控澳洲人上網」。（路透資料照）美國億萬富豪馬斯克21日公開抨擊，澳洲政府正立法「走後門監控澳洲人上網」。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲將立法禁止未滿16歲孩童使用社群媒體，禁令將對違規公司處以最高4950萬澳元（約新台幣10.5億元）的罰款。對此，美國億萬富豪、社群媒體平台X（舊稱Twitter）的持有者馬斯克（Elon Musk）21日公開抨擊，澳洲政府此舉是「走後門監控澳洲人上網」。

綜合媒體報導，澳洲政府21日在國會提出了該法案。新的措施將嘗試使用年齡驗證系統，強制執行社交媒體的年齡分級限制，此舉無疑是全球迄今為止的最嚴格措施。

馬斯克21日轉貼了澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的貼文，砲轟該法案「看起來是『走後門』監控澳洲人上網的措施」。馬斯克經常自詡為「言論自由的捍衛者」。

新法通過後，社群媒體平台業者將有1年的寬限期，設法因應並貫徹禁令。

馬斯克已非第一次槓上澳洲政府。澳洲工黨政府今年9月提出法案，預計對放任不實訊息流竄的網路平台，處以相當於該公司全球營收最高5%的罰款。馬斯克當時便以「法西斯分子」（Fascists）一詞回應此事。

今年4月，由於澳洲網路監管單位要求X刪除有關雪梨1名基督教主教遭刺傷的相關貼文，X憤而對這項命令提出挑戰、告上法院，促使艾班尼斯指責馬斯克是「傲慢的億萬富翁」。

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