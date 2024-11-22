台灣封測雙雄要紅了！黃仁勳點名按讚公開致謝

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日於財報會議點名日月光集團、京元電等封測夥伴並致謝。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在財報會議上，點名日月光集團、京元電等封測夥伴並致謝，強調將與這些供應鏈持續合作，提高最新Blackwell平台晶片供應，業界對此也解讀，黃仁勳點名意味著日月光（3711）、京元電（2449）「紅了」，未來可望承接更多先進封裝委外訂單。

黃仁勳是在財報會議回應分析師提問時，點名台積電（2330）、京元電、日月光投控旗下矽品精密、鴻海（2317）、（2382）、緯穎（6669）等台廠夥伴，感謝供應鏈與輝達合作努力供貨，讓Blackwell供應量增加。

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而在上述點名致謝的台灣協力廠當中，黃仁勳是首度公開點到日月光集團與京元電。

日月光今（22）日股價開高走高，截至台北時間9點59分，漲1.63%、2.50元，報156元；京元電今日同樣開高，截至台北時間9點59分，漲1.98%、2.50元，報129元。

根據統計，過往黃仁勳提到台灣半導體鏈多以台積電（2330）為主，合作台廠也著重在鴻海、廣達、技嘉（2376）等大廠，即便市場普遍將日月光集團與京元電列入輝達先進封裝供應鏈，但黃仁勳始終「沒有多說」。

這次首度公開讚揚這兩家台灣重量級封測廠，意味著後續釋給日月光集團、京元電的訂單會更多。

半導體的熱潮，帶動CoWoS先進封裝產能供不應求，牽動輝達AI晶片出貨。2023年輝達於財報會議中，首度證實認證其他CoWoS先進封裝供應商產能作為備援，藉此緩解先進封裝產能吃緊問題，不過當時未提及有哪些廠商。

業界看好，日月光是台積電CoWoS後段oS製程委外夥伴，如今又新增前段CoW製程訂單，等於輝達高階封測訂單全部到手；京元電則受惠oS段成品測試商機。

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