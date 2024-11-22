晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

黃仁勳點名按讚AI 台積電股價大漲

2024/11/22 09:44

黃仁勳點名按讚AI，台積電股價大漲 （記者洪友芳攝）黃仁勳點名按讚AI，台積電股價大漲 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達財報與財測皆超過市場預期，執行長黃仁勳對此感謝台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控旗下的矽品等6家台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加客戶期待的Blackwell平台供應；帶動台積電今股價勁揚，以1035元開盤，截至9點17分，股價最高達1045元，上漲35元、漲幅3.47%，市值回升到27兆元之上，京元電、日月光投控股價也上漲。

輝達法說會前，Blackwell被指產品過熱、延遲出貨。黃仁勳於法說會的電話會議，指出這款產品已開始出貨，客戶大幅需求超出預期，本季與未來幾季Blackwell出貨將會超過預估，輝達將努力提高供應量，以滿足客戶需求，他並點名感謝台積電等6家台廠供應鏈夥伴。

受惠輝達等AI需求大爆發，台積電先進製程與先進封裝持續擴產，還無法滿足客戶需要，第4季預估成長幅優於市場預期，營收與獲利將續創新高，並調高今年營收以美元計達年增近3成，明年與未來5年將健康成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財