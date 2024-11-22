黃仁勳點名按讚AI，台積電股價大漲 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達財報與財測皆超過市場預期，執行長黃仁勳對此感謝台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控旗下的矽品等6家台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加客戶期待的Blackwell平台供應；帶動台積電今股價勁揚，以1035元開盤，截至9點17分，股價最高達1045元，上漲35元、漲幅3.47%，市值回升到27兆元之上，京元電、日月光投控股價也上漲。

輝達法說會前，Blackwell被指產品過熱、延遲出貨。黃仁勳於法說會的電話會議，指出這款產品已開始出貨，客戶大幅需求超出預期，本季與未來幾季Blackwell出貨將會超過預估，輝達將努力提高供應量，以滿足客戶需求，他並點名感謝台積電等6家台廠供應鏈夥伴。

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受惠輝達等AI需求大爆發，台積電先進製程與先進封裝持續擴產，還無法滿足客戶需要，第4季預估成長幅優於市場預期，營收與獲利將續創新高，並調高今年營收以美元計達年增近3成，明年與未來5年將健康成長。

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