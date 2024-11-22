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揭密輝達財報！美銀看「這因素」利多台積電

2024/11/22 13:02

美國銀行分析師週四表示，輝達穩健的第3季業績和第4季財測，進一步鞏固了對於台積電的樂觀前景。（法新社）美國銀行分析師週四表示，輝達穩健的第3季業績和第4季財測，進一步鞏固了對於台積電的樂觀前景。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行分析師週四表示，輝達穩健的第3季業績和第4季財測，進一步鞏固了對於台積電的樂觀前景。由美銀分析師Brad Lin為首的團隊指出，這結果突顯了強勁的結構性人工智慧（AI）需求。而輝達穩定的一年一度的資料中心GPU開發節奏，對台積電特別有利，因為它支持平均售價 （ASP） 的成長。

美銀分析師指出：「AI模型的持續擴展，進一步加強了台積電在先進製程節點上的需求，鞏固其產業領導地位。此外，我們很高興看到輝達對2025會計年度的毛利率預測表現強勁，這反映出台積電對客戶提供了更高的價值，而非單純依賴 ASP 上漲。」

目前，AI需求仍高於供應，輝達的 Hopper 和 Blackwell GPU 持續受供應限制影響。美銀指出，市場對 Blackwell GPU 的需求預計將超出供應，並延續至2026會計年度，這得益於市場對AI的大規模投資驅動，對台積電的業務而言，是重要的利多因素。

台積電正積極應對CoWoS產能的限制，計劃將月產能從2024年第四季的35000至40000 片，提升至2025年同期的超過80000片。

Brad Lin及其團隊表示，隨著 AI 模型日益複雜，對運算能力的需求也同步提升，我們相信台積電具備充分能力來滿足這些需求。

儘管產品組合有所調整，不過輝達仍在財報指出，市場需求依然保持強勁，未出現明顯放緩跡象。Hopper GPU 的需求穩定，並將延續至明年，這有望緩解投資者此前的疑慮。

同時，得益於技術應用的推進和擴展，整體AI需求環境繼續沒有顯示出放緩的跡象。第4季即將推出的 GeForce RTX 系列，預計將維持健康的管道庫存水準，這也可能對供應商如京元電子等帶來正面影響。

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