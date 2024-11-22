新兵報到！半導體設備廠奇鼎今登錄興櫃

半導體設備廠奇鼎今登錄興櫃（取自公司網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體製程環境控制設備廠奇鼎（6849）於今（22日）登錄興櫃，興櫃參考價格為每股60元，今以78元開盤，報價最高達84.2元。

奇鼎成立於2003年，資本額3.49億元，法人股東包括鼎碩投資持股18.93%、睿洋機電工程持股9.09%、意德士持股8.57%，公司提供半導體製程環境控制設備及ESG節能工程服務，客戶包括半導體與光電業。

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奇鼎產品包括製程精密溫濕度控制機組（TCU）、曝光機鏡組霧化防護機組（TAU）、濕式製程AMC去除設備（WACU）與節能工程服務，並擁有120件以上國內外專利，也取得多項認證與公司獎項。

奇鼎表示，公司深耕高精密製程微環境研發及無塵室工程已逾20年，精密製程溫度控制可達±0.001℃，又能去除99%以上的氣態分子汙染物（AMC），以高精度製程環境控制及全方位解決方案而廣受客戶青睞。

此外，在節能服務工程方面，奇鼎也整合並改善各大半導體廠廠務運作，至今已累積替客戶節省電費超過16億台幣，也為環境提供超過872座大安森林公園的全年碳吸收量，為客戶做到ESG環境永續發展。

奇鼎2023年合併營收為9.31億元，稅後純益為2742萬元，每股稅後盈餘0.89元；2024上半年合併營收為9.85億元，稅後純益為6716萬元，每股稅後盈餘為2.14元，營收與獲利皆超越去年全年，2024年營運將倍數成長。

展望未來，奇鼎表示，2025年來自景氣全面復甦、新興應用帶動設備需求回溫、新客戶及新訂單的成長力道更為強勁，中長期先進製程、自主供應鏈趨勢為重要動能，公司期許走向長期成長，提供客戶最佳解決方案，專注創新研發，追求公司利益及客戶滿意度，達成雙贏。

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