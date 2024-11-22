台股收盤》台積電領AI強彈 指數收漲348點站上22900點

台積電領AI強彈，指數收漲348點站上22900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四全面反彈，台股週五在台積電（2330）開盤大漲25元，激勵下，指數開盤跳空漲243.87點，以22799.53點開出，在台積電領軍AI股全面反攻，金融與傳產也加入上漲行列，指數開高走高，隨著台積電盤中大漲40元，股價來到1050元，大盤指數也跟著走高，漲逾400點，突破23000點，來到23019點，不過，在金融股走跌，台積電漲勢收斂，指數終場漲348.66點，收22904.32點，成交量3437億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲30元，收1040元，成交額261.52億元，排名第1；神達漲3.1元，收83元，成交額178.29億元，排名第2；聯發科漲45元，收1310元，成交額79.04億元，排名第3；鴻海漲0.5元，收203元，成交額75.4億元，排名第4；鴻準漲1.3元，收82.2元，成交額70.65億元，排名第5。

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緯創漲4.5元，收118.5元，成交額69.15億元，排名第6；陽明跌1.8元，收77.5元，成交額65.1億元，排名第7；華碩漲1元，收611元，成交額62.33億元，排名第8；台光電漲9元，收482元，成交額60.44億元，排名第9；廣達漲3元，收297元，成交額59.49億元，排名第10。

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