做空機構喊「直接買比特幣就好」! 微策略股價崩跌

近期比特幣大戶微策略股價漲勢似乎過熱，被空頭機構盯上。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普勝選以來，比特幣大戶微策略（Micro Strategy）股價一路狂漲，現在遭到空頭盯上。外媒報導，香櫞研究（Citron Research）在社群平台X上發文稱，以往買微策略股票等於是間接投資比特幣，但現在直接買賣比特幣已經非常容易，投資人不用多此一舉，因此出手放空。

據報導，近4年前，Citron是第一個對市場發出微策略是投資比特幣的終極方式。但隨著比特幣投資變得容易，香櫞認為微策略的交易出現過熱，已完全脫離比特幣基本面。香櫞強調，他們仍然看好比特幣，但已開始做空微策略的部位來避險。

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香櫞並不是第一個建議透過做空微策略的機構。另一知名機構Kerrisdale Capital Management在3月時也提出了類似的建議，表示做多比特幣，但做空微策略的股票。

報導指出，微策略股價飆升，也引發了其他一些投資者的擔憂。從基本面來看，微策略的市值為持有的比特幣價值的近3倍，微策略的投資者實際為每枚比特幣支付了25萬美元（約新台幣813萬元），但市場價卻不到10萬美元（約新台幣325萬元）。

香櫞認為，微策略和特幣之間的關係是，當微策股價越高，其CEO賽勒（Michael Saylor）可以賣出的股票就越多，而他賣出的股票越多，可買的比特幣也可更多，進而推升比特幣價格持續上漲，而微策略的股價雨露均霑。香櫞強調，市場熱潮總有結束的那一天。

報導指出，微策略（21日）早盤股價凌厲漲勢，創下歷史新高、達到543美元，盤中急速下跌，其低點較當日高點回落超過31%，終場下跌逾16%、收397.28美元，結束先前連三天的雙位數漲幅。

截至週三收盤，微策略今年已累計上漲650%，截至昨日收盤仍有528.99%漲幅。

據報導，微策略憑藉「比特幣策略」迅速崛起，幾乎成了比特幣的代名詞，是「比特幣影子股」。但隨著比特幣ETF的推出，投資人可直接購買這些ETF基金，就無需透過微策略的股票進行「間接投資」。

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