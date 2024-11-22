黃金漲不停！又登逾1週高點 多頭「最新目標價」曝光

週四（21日）黃金價格連續第4個交易日上漲。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（21日）現貨黃金價格連續第4個交易日上漲，觸及1週多高點，係因人工智慧領導者輝達（NVIDIA）營收財測不佳以及俄烏緊張局勢加劇，避險需求飆升，分析師指出，黃金多頭下個上漲目標價，將是2700美元以上。

現貨黃金上漲0.8%，報每盎司2670.49美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.9%，報每盎司2674.90美元。

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《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「過去幾天，這確實是撼動黃金市場的主要地緣政治因素，俄烏緊張局勢升級是最引人注目的市場驅動力。」

全球危機期間投資人通常湧向避險資產，自去（2023）年10月中東衝突爆發以來，金價已飆漲創下多個歷史新高。

隨著美國否決聯合國加薩停火決議，接著俄烏緊張局勢再升級，地緣政治風險溢價居高不下，確保了黃金持久的吸引力。梅格補充，輝達公佈財報後美股下跌，投資人湧向黃金市場尋求避險。

現貨黃金價格本週迄今已上漲4%，這是自4月以來的最佳表現，黃金也自上週創下3年多最大單週跌幅的走勢中恢復過來。

上週美元因受到「川普貿易」的提振而飆升，進而令黃金等美元計價的大宗商品承壓。

Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）報告指出：「黃金多頭下個上漲目標價，是收登在2700美元的堅實阻力位之上。」

美券商預計，美國總統當選人川普（Donald Trump）提出的關稅政策可能引發全球市場波動和通膨，限制各國央行放鬆貨幣政策的能力。

同時，路透民調顯示，大多數經濟學家預計聯準會（Fed）將在12月降息，且2025年降息幅度預計較小。

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