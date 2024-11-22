美經濟危機來了！億萬富翁警告：川普高關稅恐導致裙帶資本主義

億萬富翁警告，川普高關稅恐導致裙帶資本主義（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁警告，川普的關稅可能導致裙帶資本主義，Citadel執行長肯·格里芬指出，川普的高關稅政策，從長遠來看，隨著企業失去競爭力和生產力，這對美國企業界和經濟將造成更大損害，他擔心關稅的上升，會讓美國走向裙帶資本主義。

裙帶資本主義是一種以商界領袖和政府官員之間密切、互利的關係為特徵的經濟體系。

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CNBC報導，格里芬指出，正當世界從疫情時期的通膨飆升中復甦之際，保護主義貿易政策可能會使商品生產變得更加昂貴，並提高消費者價格。

格里芬進一步指出，川普的高關稅政策雖然可以讓國內企業享受被競爭對手奪走的短期利益。但他表示，從長遠來看，隨著企業失去競爭力和生產力，這對美國企業界和經濟造成更大損害。

那些享受競爭對手被趕出戰場的短暫快感公司，很快就會變得自滿，很快就會認為他們新發現的經濟優勢是理所當然的，坦白說，他們在世界舞台上的競爭力和滿足需求的競爭力都下降了。

格里芬指出，現在你會發現華盛頓的大廳裡擠滿了特殊利益團體和遊說者，人們尋求持續提高關稅以阻止外國競爭，並保護無法滿足需求的低效美國企業。

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