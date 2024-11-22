晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

錯過輝達還有機會！高盛欽點這家AI合作夥伴 股價再漲3成

2024/11/22 11:09

高盛表示，Snowflake股價可再漲3成，圖左Snowflake董事長兼執行長Frank Slootman。（路透資料照）高盛表示，Snowflake股價可再漲3成，圖左Snowflake董事長兼執行長Frank Slootman。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕別再緊追輝達了，AI合作夥伴Snowflake，受到亮眼財測激勵，週四（21日）股價飆漲32.71%，創下史上最大漲幅，不過，漲勢才剛開始，高盛表示，在大數據、雲採用等業務，可預見未來將持續增長，將Snowflake目標價上調到每股220美元，其潛在上漲空間約3成。

CNBC報導，Snowflake高層週三在電話會議上，將全年產品收入預測上調至34.3億美元，增長29%，而此前的估計為33.6億美元，在亮麗財測激勵Snowflake股價週四迎來了有史以來最好的一天。

Snowflake週三補充說，公司計劃與亞馬遜支持的人工智慧初創公司Anthropic 合作。執行長Sridhar Ramaswamy進一步指出，Snowflake可以發展涉及聯邦政府的業務。

高盛分析師蘭根（Kash Rangan）在第3季度業績公佈後重申對Snowflake買入評級，並維持每股220美元的目標價，以週四收盤價來看，尚有約29%的上漲空間。

鑒於公司強大的競爭地位，Rangan認為Snowflake有能力利用數據和分析向雲的代際轉移，擁有強大的長期推動因素，包括雲採用、大數據、AI/ML（人工智慧/機器學習）和安全數據共用，預計這將在可預見的未來推動持久增長。

而摩根大通分析師墨菲（Mark Murphy）維持對Snowflake股票增持評級，但將目標價上調至每股185美元，潛在上漲空間7.96%。

Murphy表示，預計Snowflake將繼續快速增長收入，我們相信，與數據增長和數位化轉型等長期趨勢保持一致、非常快速的大規模收入增長以及堅實、高效的商業模式相結合，使Snowflake成為軟體公司中的卓越資產。

另美銀分析師布拉德·希爾斯 （Brad Sills）對第3季度的需求趨勢顯示出明顯的改善感到鼓舞，並表示對該公司擴大其數據工程和 AI 部門的努力感到鼓舞。重申他對Snowflake股票的中性評級，但將目標價從160美元上調至每股185美元。

富國銀行分析師邁克爾·特林（Michael Turrin）亦對該股保持中性，主要是因為Snowflake的本益率在軟體領域的同行中處於較高水準。不過，他雖然樂觀地認為該公司仍將是該領域的關鍵參與者，但競爭強度的加劇，加上 AI 主導的新興產品週期，對該平臺的長期差異化，以及公司在未來保持類似增長水準的能力提出了質疑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財