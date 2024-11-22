錯過輝達還有機會！高盛欽點這家AI合作夥伴 股價再漲3成

高盛表示，Snowflake股價可再漲3成，圖左Snowflake董事長兼執行長Frank Slootman。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕別再緊追輝達了，AI合作夥伴Snowflake，受到亮眼財測激勵，週四（21日）股價飆漲32.71%，創下史上最大漲幅，不過，漲勢才剛開始，高盛表示，在大數據、雲採用等業務，可預見未來將持續增長，將Snowflake目標價上調到每股220美元，其潛在上漲空間約3成。

CNBC報導，Snowflake高層週三在電話會議上，將全年產品收入預測上調至34.3億美元，增長29%，而此前的估計為33.6億美元，在亮麗財測激勵Snowflake股價週四迎來了有史以來最好的一天。

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Snowflake週三補充說，公司計劃與亞馬遜支持的人工智慧初創公司Anthropic 合作。執行長Sridhar Ramaswamy進一步指出，Snowflake可以發展涉及聯邦政府的業務。

高盛分析師蘭根（Kash Rangan）在第3季度業績公佈後重申對Snowflake買入評級，並維持每股220美元的目標價，以週四收盤價來看，尚有約29%的上漲空間。

鑒於公司強大的競爭地位，Rangan認為Snowflake有能力利用數據和分析向雲的代際轉移，擁有強大的長期推動因素，包括雲採用、大數據、AI/ML（人工智慧/機器學習）和安全數據共用，預計這將在可預見的未來推動持久增長。

而摩根大通分析師墨菲（Mark Murphy）維持對Snowflake股票增持評級，但將目標價上調至每股185美元，潛在上漲空間7.96%。

Murphy表示，預計Snowflake將繼續快速增長收入，我們相信，與數據增長和數位化轉型等長期趨勢保持一致、非常快速的大規模收入增長以及堅實、高效的商業模式相結合，使Snowflake成為軟體公司中的卓越資產。

另美銀分析師布拉德·希爾斯 （Brad Sills）對第3季度的需求趨勢顯示出明顯的改善感到鼓舞，並表示對該公司擴大其數據工程和 AI 部門的努力感到鼓舞。重申他對Snowflake股票的中性評級，但將目標價從160美元上調至每股185美元。

富國銀行分析師邁克爾·特林（Michael Turrin）亦對該股保持中性，主要是因為Snowflake的本益率在軟體領域的同行中處於較高水準。不過，他雖然樂觀地認為該公司仍將是該領域的關鍵參與者，但競爭強度的加劇，加上 AI 主導的新興產品週期，對該平臺的長期差異化，以及公司在未來保持類似增長水準的能力提出了質疑。

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