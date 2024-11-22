挑戰Google！外媒爆OpenAI擬推網頁瀏覽器

外媒報導指出，OpenAI正考慮研發網頁瀏覽器，挑戰Google市場地位。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》週四（21日）報導指出，人工智慧（AI）新創OpenAI最近考慮研發一款網頁瀏覽器，與旗下的聊天機器人結合，並單獨討論或達成了支援搜尋功能的協議。

根據已看過產品原型或設計的人士表示，OpenAI已與Conde Nast、Redfin、Eventbrite和Priceline等網站、應用程式開發商討論了這款搜尋產品。此舉可能會讓奧特曼（Sam Altman）領導的這家公司與科技巨頭Google展開競爭，Google佔據了瀏覽器和搜尋市場最大的市佔。OpenAI目前已跨出第1步，透過SearchGPT進入搜尋引擎市場。

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自從OpenAI在2022年底推出ChatGPT以來，Google母公司Alphabet一直在努力提升自己在AI領域的影響力，並在去年推出自家的生成式聊天機器人Gemini。美國司法部日前表明，Google應該出售Chrome瀏覽器業務，以結束對線上搜尋市場的壟斷，這使得Google在瀏覽器市場的主導地位變得岌岌可危。

週四（21日）Alphabet股價收跌約5％，盤後交易進一步跌約1％。

知情人士透露，OpenAI也討論了為Google主要業務合作夥伴三星（Samsung）製造的設備提供AI功能。OpenAI現在已經與蘋果（Apple）建立了合作夥伴關係，最新的Apple Intelligence功能使用的正是OpenAI的技術。

不過，《The Information》報導也提到，OpenAI距離正式推出瀏覽器還有很長的路要走。針對報導，OpenAI、Google和三星沒有立即回應。

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