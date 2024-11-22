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「咆哮的20年代」延續！瑞銀喊「2關鍵」明年美股飆7000點

2024/11/22 09:22

瑞銀喊「2關鍵」明年美股飆7000點（路透）瑞銀喊「2關鍵」明年美股飆7000點（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以強勁經濟增長，和強勁市場回報為標誌的繁榮時期，可能會持續到2025年，瑞銀樂觀高喊，「咆哮的20年代」將延續下去，如果川普政府的減稅和放鬆管制加劇了建立在穩健增長，和對人工智慧的持續投資基礎上，標普500指數明年上看7000點。

CNBC瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele表示，市場和經濟發展導致一些人將這十年稱為「咆哮的20年代」，其特點是高經濟增長、強勁的市場回報和不斷提高的生產力。

Haefele認為，如果川普政府的減稅和放鬆管制加劇了建立在穩健增長，和對人工智慧的持續投資基礎上，股市可能會進一步上漲。

目前華爾街對於S & P 500明年的目標價設為6600點，或者說比當前價格上漲了大約10%。不過，對於牛市而言，到2025年底，美股可能會攀升至7000點，較當前水平上漲16%。

瑞銀表示，由於對當選總統川普的市場友好政策持樂觀態度，標普500指數2024年似乎將以強勁收官，該指數在11月上漲3.7%，將其2024年的漲幅推高至24% 以上。

儘管如此，仍存在一些風險可能會破壞瑞銀的看漲論點，Haefele表示，包括激進的貿易關稅、政府支出和收入之間更大的赤字以及地緣政治衝突，所有這些都可能推高通膨並增加市場波動。他進一步指出，雖然我們認為對來自其他國家的美國進口商品徵收選擇性關稅，不足以破壞美國的增長，但一攬子關稅會增加美國停滯性通膨的風險。

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