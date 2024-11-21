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「可口可樂博物館」12月休館改裝 11/29前參觀有驚喜

2024/11/21 21:21

桃園「可口可樂世界」博物館即將於12月起暫時休館改裝。（台灣太古可口可樂提供）桃園「可口可樂世界」博物館即將於12月起暫時休館改裝。（台灣太古可口可樂提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕位於桃園的「可口可樂世界」博物館即將於12月起暫時休館改裝，預計2-3年後將再次迎接訪客們蒞臨。

即日起至11月29日，全台「可口可樂」粉絲朋友可以把握休館前最終倒數，預約前往參觀，消費者只要預約參訪，即可現場以599元購買「可口可樂」限量耶誕福箱，內含可口可樂公司旗下的飲料以及多款超人氣「可口可樂」周邊商品，獨家回饋粉絲朋友。

台灣太古可口可樂表示，「可口可樂世界」主題博物館，自1998年開幕、歷經2010 年翻新後，至今已接待近90萬名訪客參觀，早已成為桃園在地必訪的知名地標。

為因應台灣太古可口可樂廠區整改計畫，「可口可樂世界」博物館即將於12月起暫時休館，預計2-3年後將再次迎接訪客們蒞臨。

目前的「可口可樂世界」共規劃8大展區，展出超過千件難得一見的收藏品，除了琳瑯滿目的期間限定與地區限定商品外，因「可口可樂」長期贊助奧運以及各種運動賽事，特在館中展示歷屆奧運聖火炬，是運動迷不可錯過的重點展品。

另外，陪伴在地消費者成長的桃園建廠紀念「鳳梨瓶」、桃園升格直轄市紀念瓶，甚至是「可口可樂」大哥大、BB Call 等極具時代意義的限量周邊商品，都吸引許多收藏迷前往朝聖。

台灣太古可口可樂總經理胡玲瑄表示，正如同可口可樂陪伴消費者每一個歡聚時刻，「可口可樂世界」博物館也始終佇立於此，陪伴粉絲成長、歡笑。隨著歲月推移，品牌的成長也需要從博物館的館藏中即時更新，因此，搭配廠區的整改計劃，將同步煥新「可口可樂世界」博物館。

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