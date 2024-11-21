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「泰」夯！奶油小熊爆紅 泰國The Mall集團向台商招手

2024/11/21 20:33

奶油小熊爆紅，泰國The Mall集團向台商招手。（記者林菁樺攝）奶油小熊爆紅，泰國The Mall集團向台商招手。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／曼谷報導〕席捲各大社群的奶油小熊爆紅，奶油小熊在泰國的總店位於在泰國最大百貨商城集團The Mall Group旗下的Emsphere商場，最高紀錄一天吸引4千人次排隊，就在幾步距離之遙的EM Market Hall，The Mall集團積極向台商招手，有意打造台灣快閃專區，盼引進10至15家台灣小吃試水溫。

貿協董事長黃志芳21日下午拜訪The Mall Group（泰國商城集團），他透露，2018年曾經拜訪該集團，發現泰國百貨商業理念比台灣還進步，當時的總裁介紹要打造「全亞洲最先進的新百貨」，如今已蓋成Emsphere，計畫完全實現，擁有最先進的表演場地、全球品牌、新創等進駐，見證泰國新的商業模式。

The Mall Group在EM District（曼谷EM商圈），有Emporium、EmQuartier與去（2023）年底才落成的Emsphere，合計三座百貨佔地達65萬平方公尺，2027年還有一座全新的 Bangkok Mall，將會高達100萬平方公尺。

Emsphere主要鎖定年輕族群、海外旅客，美食店都是快閃型態，可維持消費者的新鮮感，一方面也讓業者可以試水溫，更積極與誠品書店接觸中。The Mall Group介紹，與Emporium、EmQuartier兩家消費性質不同，Emsphere有超過7成都是海外觀光客。

Emsphere除了有首座市區內的IKEA之外，還有可容納6千人的娛樂表演場所，未來Bangkok Mall要進一步打造2萬人場所。位於Emsphere還有泰國最夯的奶油小熊餅乾店，因奶油小熊可愛形象，席捲各大社群，吸引網紅拍照直播、打卡等，去年初才剛開幕，最高紀錄一天就吸引4千人排隊。

奶油小熊斜對面有一區EM Market Hall，業者有意打造台灣快閃專區，The mall Group資深副總裁Onthira Bharksuwana透露，2018年訪台，對台灣夜市小吃牛肉麵、珍奶、小火鍋等印象深刻，預計在Emsphere商場內打造「台灣快閃專區」，專區會以台灣小吃為主，並以快閃1到3周形式進行，深獲好評就會邀請成為常駐店。

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