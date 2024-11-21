裕日車總經理鐘文川：明年季季推新車款

裕日車總經理鐘文川表示，明年規劃每季推出新的特殊車款，搶攻車市商機。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今天召開法說會，裕日車總經理鐘文川預估，2025年台灣車市規模將達46.2萬輛，較今年的45.5萬輛成長，裕日車明年也規劃每季推出新的特殊車款，搶攻車市商機。

裕日車表示，今年1~10月台灣汽車市場總銷量為37.1萬輛，較去年同期下滑2.8%，全年預估銷量將達45.5萬輛，明年受惠於汽車汰舊換新政策最後1年，預期將刺激市場銷量，全年車市規模將提高至46.2萬輛。

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鐘文川表示，明年是汽車汰舊換新減徵貨物稅政策的最後1年，裕日車會掌握契機提高銷售量，目前持續與原廠日產NISSAN討論明年新車型導入計劃，可望每季推出新特殊車款，滿足市場需求。

至於中國車市受到美中貿易衝突、房地產問題及內需不振的影響，今年1～9月中國汽車總銷量仍達2157.1萬輛，年增2.4%，全年預估將達3100萬台，年增率約3%。

裕日車轉投資的中國事業-東風日產燃油車銷量，受到中國自主品牌電動車擠壓而下滑，1～9月銷量年減8.9%，但得益於生產成本優化及薪資結構調整，今年前3季，裕日車認列中國轉投資收益為7.45億元，優於去年同期的6.44億元，預估今年中國轉投資收益可望維持2023年水準。

裕日車對中國車市保持審慎樂觀，東風日產面對新能源車的市場競爭，將加速本土化策略，預計2026年以前，有4款新電動車陸續上市，以對應中國車市激烈競爭。

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