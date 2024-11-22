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路透：華為想拚輝達AI晶片 良率僅20％

2024/11/22 08:15

外媒報導，華為「昇騰910C」晶片良率只有20%。（資料照，路透）外媒報導，華為「昇騰910C」晶片良率只有20%。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國的制裁，中國科技巨頭華為雄心遇到重大障礙。外媒報導，華為號稱能匹敵輝達（Nvidia）產品的AI晶片「昇騰910C」，已計畫明年第一季開始量產，但是良率低到只有20%。

《路透》引述2名知情人士消息表示，華為已經把昇騰910C的樣本送給多家廠商，並已獲得訂單。即便良率很低，意味著生產成本極高，華為還是決定明年第一季就開始量產出貨，一些科技公司已開始接受訂單。

報導指出，在美國制裁下，華為無法委託台積電代工，只能尋求中國的中芯國際（SMIC）代工，利用中芯7奈米製程製造。但是中芯本身也是遭到制裁的對象，無法取得艾司摩爾最先進的曝光機設備與其他原材料，因此生產AI晶片良率很低。

消息人士說，就算是華為前一代的晶片昇騰910B，在中芯生產時良率也僅有50%。

至於昇騰910C號稱運算性能可以匹敵輝達的H100，但H100已經是輝達2022年推出、2023年出貨的產品，因此以最樂觀的方法推算，華為2025年出貨的最新AI晶片，只有輝達兩年前晶片效能。

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