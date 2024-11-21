合庫金控總資產破5兆元 前三季EPS為1.04元

合庫金控總資產突破5兆元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）今日由總經理蘇佐政主持線上法說會，會中公布第三季營運績效，累計今年前三季合庫金大賺162.25億元，年增8.24％，每股稅後盈餘1.04元，總資產突破5兆元大關，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.55％及0.44％。

合庫指出，集團獲利主體來自核心子公司合庫銀行，稅後盈餘155.55億元，較去年同期成長逾1成。外界關切合庫金今年獲利重返成長軌道，明年股利發放政策為何？

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合庫表示，將依照公司章程，為持擴充規模與增加獲利能力，在兼顧相關法規下，就可分配盈餘提撥30％至100％分派股東股利，其中現金股利不低於10％，其餘為股票股利，股利發放將持續考量當年度獲利狀況、健全經營政策並兼顧股東權益。

另外，合庫前三季SWAP（換匯交易）收益已達92億元，較去年同期成長3成，隨美國聯準會（Fed）9月啟動降息，台美利差縮小下，10月收益已稍微縮水，惟預估全年SWAP收益仍破100億元。

展望明年，基於美國利率政策存在不確定性，目前較難預估，就先前利率點陣圖來看，假如Fed明年繼續降息，SWAP收益可能不會像今年這麼好，未來會持續密切關注市場利率變化來審慎布局。

在海外市場部分，合庫已陸續擺脫去年海外獲利衰退陰霾，第三季海外獲利5.76億元，為6季新高。合庫表示，以地區來看，美國與香港表現較佳，其中，美國景氣熱絡、企業投資活動興盛，未來也仍持續看好。

中國與柬埔寨地區的分行獲利則相對表現較為落後，主要是疫情後柬埔寨不動產市場受到較大衝擊，預期柬埔寨明年可望隨景氣回溫優於今年，中國市場因景氣下滑，額度持續調控中。

對於未來景氣展望，合庫金首席經濟學家徐千婷指出，國際貨幣基金（IMF）預測，今明兩年全球經濟成長率大約落在3.2%左右，其中，最大經濟體美國今年成長率上看2.8%，明年估2.2%，此為川普當選前的預測。徐千婷認為，川普上台後，川普2.0將對美國經濟情勢帶來一定影響，有正、有負，「明年會是不確定性較高的一年」。

其中，主要國家貨幣政策動向，可能會隨地緣政治、經濟有些調整，特別是川普明年一月上任後，其政見包括減稅、增加關稅、清除非法移民等，可能讓美國財政赤字惡化，對全球經濟、金融，股債市特別是外匯市場都會帶來影響，各界也嚴陣以待。

徐千婷指出，隨通膨壓力減緩，各國央行已先後啟動降息循環，但川普當選後出現新的變數，目前外界普遍認為，川普2.0可能推出的諸多措施都會使全球通膨再起，屆時將牽動聯準會未來降息步調，會比9月點陣圖預估明年降息4碼再縮減。

國內經濟在出口表現暢旺下，主要機構紛紛上修台灣今年經濟成長率至4%以上，明年預期在人工智慧（AI）以及高效能運算持續擴展，傳產回補庫存需求，出口動能延續，固定投資也因AI發展持續帶動半導體業擴充高階產能，投資動能不會太弱。內需部分因景氣不錯，帶動企業調薪、勞動市場穩健，表現可期，若股市也與今年一樣亮麗，帶來的財富效果也可望進一步推升民間消費成長。目前普遍預測台灣明年經濟成長率也可望有3%左右。

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