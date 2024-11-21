永豐餘百年續推醣經濟 建立「紙製品碳排放企業標準」

永豐餘推全台首部紙製品碳排標準，獲德國萊茵首張查證聲明。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘集團今年邁入100週年，盛大舉辦一系列活動，並展示「醣經濟」的發展現況與未來。今日永豐餘投控（1907）宣布，與國際氣候發展智庫（ICDI）合作，推出台灣首部紙製品碳排放標準「永豐餘《紙製品碳排放企業標準》」，經德國萊因TÜV查驗產品符合發出認證，也是第一個建立紙製品碳排放量化標準的企業。

造紙業多是排碳大戶，永豐餘、華紙（1905）、榮成（1909）、正隆（1904）等造紙大廠近年都持續推進低碳轉型，永豐餘近期也宣布切入永續商機，子公司永餘智能搶攻永續轉型、碳管理商機，集團持續推進以醣代塑與永續轉型。

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永豐餘董事長葉惠青今日表示，醣經濟在碳定價與淨零排碳時代將發揮重要影響力，永豐餘建立紙製品碳排放標準，也是希望建立自然為本的減碳解方，尤其森林是自然碳匯的重要來源，木材、紙張與周邊產物能發揮固碳作用，如今頗受國際重視，因此永豐餘持續推進相關產品研發、廠區能源轉型以及標準建立，讓集團、台灣都持續邁向淨零。

針對紙製品碳排放企業標準，永豐餘說明，是依歐盟造紙聯合會（CEPI）的計算方法論，透過歷史資料分析、生產現場數據及企業內部勘察等方法，全面評估紙製品生命週期各階段的碳排放與移除量。纖維製品本質為生物碳的碳儲存載體，是淨零碳排的解方，計算「碳移除量（如樹木生長時行光合作用）」與「碳排放量（如生產過程中能源使用）」的差異，產品碳移除量越大對氣候影響越有幫助。

德國萊因參照此企業標準，針對紙製品生產製程和排放源多樣的情況，對從搖籃到大門 （包括林場林業、工廠能源消耗、製漿和漂白過程中的化學反應等過程） 的排放，進行深入分析及資料計算與查證，也根據化學反應、能量消耗或品質流動等物理特性，確認生產過程中的分配規則。

永豐餘說明，整個生產過程所需能源主要來自全台唯一的木質素生質能發電系統，透過濃縮燃燒木質素產生蒸氣及發電，轉廢為能替代化石燃料，達成減少碳排的效益。

此次永豐餘選擇旗下華紙花蓮廠生產的Paper Star A4多功能影印紙，作為企業標準首件核查產品，依此標準計算，該產品每公噸影印紙（不含包裝）從原料獲取到製造階段，所移除之溫室氣體大於排放溫室氣體242.61公斤。

永豐餘積極投入紙製品碳排放企業標準的制定，該公司著眼產業發展的長期佈局，因應國際碳關稅趨勢使得產品在國際間流通，須經得起第三方檢視溫室氣體排放，此標準有助生產者透過原料選擇降低供應鏈碳排，對於消費者而言則可鑑別市場上同類型的非生質產品差異，選擇環境友善的產品。

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