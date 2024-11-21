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日勝生三芝日初不老莊園 預計明年取得使照

2024/11/21 18:33

日勝生子公司寶鼎再生水加速建設桃園再生水BTO計畫，第一階段已順利通水。（圖:日勝生提供）日勝生子公司寶鼎再生水加速建設桃園再生水BTO計畫，第一階段已順利通水。（圖:日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建公司日勝生（2547）今舉辦法說會，旗下銀光計畫中的三芝日初不老莊園，1期520戶和2期132戶出售型樂齡住宅，分別預計於2025年第一季和第四季取得使用執照，將成為明年主要業績來源。

此外，日勝生子公司泰誠新建故宮行政大樓與圖書館，得標金額4.9億元，預計於今年第四季完工，並將取得綠建築與智慧建築認證。泰誠也主導建設「淡金安居」社會住宅計畫，得標金額33.39億元，將興建地上14層、地下3層，預計提供620戶社會住宅，建設期程為5.5年。

日勝生近年積極切入的水資源再生事業，估計整體水資源循環系統建設總投資金額已超過145億元，子公司寶鼎再生水加速建設桃園再生水BTO計畫，第一階段已順利通水，每日供應1.8萬CMD（M³/日）再生水，預計2025年將擴增至4萬CMD。此外，子公司日鼎水務的地下水回收系統已接管14.8萬戶，計劃於2026年完成三期擴廠，每日污水處理量達15萬CMD。

另一子公司萬達通則跨足資產管理與交通運輸業，2024年第三季獲利1.95億元。其TBS智慧票證APP會員數超過38萬人，累計售出158萬張電子票證。

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