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川普上任 台積電董事會將首度赴美舉行

2024/11/22 08:18

台積電明年第一季董事會預計移師美國。（記者洪友芳攝）台積電明年第一季董事會預計移師美國。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國發會主委、同時也是台積電董事之一的劉鏡清今在立法院表示，他已接獲明年2月10日赴美參加董事會的通知。這印證業界的傳言屬實，業界認為，這是台積電董事會首度赴國外舉行，應該跟美國新總統川普上任及台積電美國廠量產有關，也可讓董事們實地了解新廠的運轉狀況。

台積電成立37年以來，明年第一季董事會預計移師美國召開，身為台積電董事之一的劉鏡清今公開證實。台積電已成為全球晶圓代工龍頭，製程技術領先英特爾、三星，且外資持股達7成以上，十足國際化的公司，業界認為，台積電將董事會選在國外舉行，讓董事們實地了解新廠的運轉狀況，合情合理，國際性公司有例可循。

不過，業界表示，川普將重返白宮執政，2025年1月20日正式宣誓就職，台積電美國廠傳明年第一季量產，董事會選在美國舉行，可能有政治考量，就台積電營運而言，目前已非製程技術與客戶變數，最大影響是美國川普上任後，對於半導體走向美國製造、對中國半導體的制裁，會祭出甚麼政策才是關鍵，這有待觀察。

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