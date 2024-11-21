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友達分拆智慧移動事業群及BHTC成立新公司 著眼三大效益

2024/11/21 18:37

友達財務長張博儀宣布董事會決議，友達將分拆智慧移動事業群成立新公司。（記者陳梅英攝）友達財務長張博儀宣布董事會決議，友達將分拆智慧移動事業群成立新公司。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）今日董事會通過將原智慧移動事業群及BHTC，納入友達新設100%持股子公司「友達智慧移動 （AMS）旗下，專注於智慧移動產業的需求，提升友達移動事業單位的運作效率。

友達董事長暨集團策略長彭双浪表示，隨著智慧移動事業版圖不斷擴大，新公司的成立可加速擴展業務、滿足全球不同市場應用需求，延續智慧移動、垂直場域以及顯示科技三大營運支柱的集團策略，友達智慧移動將持續研發製造、拓展智慧移動解決方案，與全球客戶和合作夥伴保持密切關係。

友達母公司則聚焦前瞻顯示科技核心本業及Micro LED技術研發，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，以支持智慧移動及垂直場域事業，促進集團各事業間之資源協作，以專注及持續成長之經營綜效為戰略目標，共同推升友達集團及公司的市場領導地位，達到穩健獲利的發展結構，為客戶和投資人創造永續價值。

友達財務長張博儀指出，第三季智慧移動事業群營收約200億元，佔整體友達營收700億元的26%左右，未來希望三大營運支柱營收能各佔1/3。張博儀說，友達智慧移動為友達100%全資持股子公司，分割成立新公司後，不影響集團合併營收，也無股權分散計畫。

由於友達董事會通過後還須向主管機關申請，內部也要有ERP規劃與整合，因此，友達智慧移動營運基準日暫訂為2026年1月1日。

友達表示，將事業單位公司化主要是加速跨國管理與系統整合，並持續推動車用業務擴展與研發創新，發展成為完整的智慧移動解決方案供應商，以穩健步伐搶占市場先機，提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力。

友達並預期未來將有三大效益，包含在資源整合平台方面，建置涵蓋產品研發、製造及銷售等一條龍式協作平台，實現功能整合、資源共用和流程一致性，加速開發，全力投入智慧移動事業發展機會。

其二，可依據市場需求及時調整供應鏈策略，易於進行外部合作，提高資本和資源的使用效率和分配靈活性，促進新產品開發及量產效率，以滿足新興市場多元需求。

其三，在組織決策效率上，透過將事業群公司化的策略，使組織聚焦，以強化決策及溝通效率，加速事業團隊對接市場商機，從而提升整體經營績效。

友達深耕車載顯示器領域多年，今年購併BHTC後，於產品組合、客戶布局、生產聚落三大面向達到綜效的確切實現。藉由整合的管理體系來提高整個企業的效率和可擴展性，透過營運策略轉型，進而提升股東價值的極大化。董事會通過讓智慧移動事業群以新公司專注運作，突顯經營績效，以達成一條龍式的整合效益，加速擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢，促進研發製造的整合效率，進一步實現營運成長。

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