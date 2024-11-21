今年民參公建上看1500億 高雄重返招商王

財政部統計，今年前10月民參公建案件簽約103件、民間投資金額1143億元，高雄市政府重返招商王。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，今年截至10月底，民參公建案件已簽約103件，民間投資金額1143億元，以高雄市政府簽約9件、415億元居冠，奪回招商王，台北市12件、199億元居次，新北市17件、127億元排名第3。財政部促參司表示，若加計議約中案件，預估今年民參公建民間投資金額可上看1500億元。

促參司說明，今年前10月民參公建案件簽約103件，民間投資金額1143億元，其中依「促參法」辦理共58件，簽約金額378億元，以「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」民投金額約115億元最高，「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」約70億元次之，符合社會需求的長照、環境污染防治設施等也有成功簽約案件。至於依其他法令辦理案件，前3名都是高雄市政府的案件，以「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都市更新案」約154億元最高。

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為表揚優良促參案件，財政部訂於11月29日舉行「第22屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，本屆金擘獎共23件報名參獎，經嚴謹審查及實地查核，選出政府團隊獎優等獎3件及佳等獎3件，另民間團隊獎優等獎4件及佳等獎1件，還有1件創新獎及3件公益獎等附加獎，其中台南市政府獲3項獎項為最大贏家。本屆得獎案件包括交通、醫療、地熱、運動、文教及污水處理各具特色。

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