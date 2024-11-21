輝達Blackwell伺服器過熱？黃仁勳給出答案了

輝達執行長黃仁勳表示，本季將交付更多的Blackwell 產品。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕眾所矚目的輝達財報已經出爐，執行長黃仁勳回應有關新AI晶片Blackwell在伺服器中出現過熱的消息，他以「本季將交付更多Blackwell產品」駁斥傳聞。

日前《The Information》報導，輝達已經延遲出貨的新AI晶片Blackwell又遇上過熱問題，使一些客戶擔心他們可能來不及建置與啟用新的資料中心。

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報導指出，輝達新GPU晶片Blackwell在連接到可容納多達72個晶片的伺服器機架時，會出現過熱的情況。據輝達員工以及了解該問題的客戶與供應商稱，輝達已多次要求供應商改變機架設計來解決過熱問題。不過，該報導並未點名是哪些供應商。

分析師詢問黃仁勳有關媒體爆出Blackwell伺服器發熱問題，黃仁勳回應，Blackwell的生產正在全力以赴進行，「本季度將交付比我們之前預計更多的Blackwell 產品」。

日前，研究機構SemiAnalysis首席分析師帕特爾表示，過熱問題出現好幾個月，大致已經解決。其實，今年夏天就傳出Blackwell過熱的消息，當時帕特爾8月在X平台寫道：「我們追查後發現，傳言太誇大」。

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